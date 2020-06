Đà Lạt: Lập biên bản 1.149 trường hợp vi phạm trong một tháng tổng kiểm soát phương tiện

(LĐ online) - Tin từ Đội CSGT Công an thành phố Đà Lạt cho biết, thực hiện Kế hoạch “Tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”, từ ngày 15/5 đến ngày 14/6, Công an các phường, xã, Đội nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Đà Lạt đã phân công hơn 1.530 ca tuần tra kiểm soát, với số lượt cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia là 2.200 lượt.

Lực lượng CSGT Công an thành phố Đà Lạt kiểm tra phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Lạt

Theo đó, trong tháng ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng kiểm soát 5.500 phương tiện, lập biên bản 1.149 trường hợp vi phạm. Trong đó, xe khách là 65 trường hợp, xe tải là 206 trường hợp, xe con là 316 trường hợp, xe mô tô là 562 trường hợp. Áp dụng hình phạt bổ sung tước giấy phép lái xe có thời hạn 81 trường hợp, tạm giữ 71 xe có thời hạn. Công an thành phố Đà Lạt đã chuyển kho bạc nhà nước thu hơn 1 tỷ 130 triệu đồng.

Đại uý Chu Anh Quang - Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Đà Lạt cho biết: Sau 1 tháng triển khai, kết quả đạt được đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, trật tự công cộng, kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, từ đó góp phần tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các lỗi vi phạm nhiều nhất là lỗi đậu đỗ 351 trường hợp; vi phạm tốc độ 99 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 57 trường hợp; đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào đường ngược chiều chiếm 48 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn 36 trường hợp. Tuy nhiên, cũng theo Đại uý Chu Anh Quang, do thời gian triển khai ngắn nên kết quả kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn Đà Lạt còn chưa cao về số lượng và số loại hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, địa bàn lại rộng nên công tác triển khai thực hiện cũng chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm nên hiệu quả tuyên truyền, xử lý còn hạn chế tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Thời gian tới, lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt cho biết, sẽ tiếp tục có các giải pháp cụ thể và thiết thực để tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn để phòng chống tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, đua xe trái phép...

NGUYỄN NGHĨA