Một tháng tổng kiểm soát, xử lý 6.467 trường hợp vi phạm giao thông

(LĐ online) - Tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau 1 tháng thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử phạt 6.467 trường hợp vi phạm, tạm giữ 710 xe mô tô, 98 xe ô tô, 1 phương tiện khác. Chuyển kho bạc thu phạt tổng số tiền hơn 6 tỷ 225 triệu đồng và tước 330 giấy phép lái xe. Trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh đã trực tiếp xử lý 1.670 trường hợp, tước 44 giấy phép lái xe, tạm giữ 10 xe ô tô, 18 xe mô tô và phối hợp với với công an cấp huyện xử lý 871 trường hợp vi phạm.

Phòng CSGT tổ chức tuần tra kiểm soát phương tiện giao thông trên Quốc lộ 20

Thượng tá Cù Tuấn Nghĩa - Phó Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua 1 tháng thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm các lỗi vi phạm liên quan đến điều khiển phương tiện và kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, kết hợp với đó lực cảnh sát giao thông còn tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức tham gia giao thông cho các chủ phương tiện. Qua kết quả tổng kiểm soát từ ngày 15/5 đến ngày 14/6, có thể thấy, tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh đã giảm rõ rệt.

Mặc dù đợt tổng kiểm soát đã kết thúc vào ngày 14/6, nhưng để tiếp tục kiềm chế và nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân, trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường các công tác tuyên truyền kết hợp với thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những lỗi vi phạm về giao thông, đặc biệt là sẽ xử phạt nghiêm những lỗi vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện giao thông và những lỗi vi phạm về tốc độ…

NGUYỄN NGHĨA