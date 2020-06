Con thiếu nợ, nhà cha mẹ bị đập phá

(LĐ online) - Công an TP Đà Lạt đang điều tra làm rõ vụ nhóm người đòi nợ xông vào nhà cha mẹ “con nợ” đánh người, đập phá tài sản trong đêm trên địa bàn Phường 7, TP Đà Lạt.

Hiện trường đồ đạc trong nhà ông Bùi Trường bị đập phá

Theo Công an TP Đà Lạt, ngày 11/6, Đội CSHS đã đến nhà số 27 đường Công Chúa Ngọc Hân để lập biên bản, điều tra làm rõ vụ nhóm người đòi nợ do Nguyễn Văn Châu (tên thường gọi là Châu Chùa, ngụ Đa Thành, Phường 7) cầm đầu xông vào nhà cha mẹ “con nợ” đánh người, đập phá tài sản.

Thông tin ban đầu, đêm 10/6, ông Châu cùng 4 người khác đi ô tô 7 chỗ đến nhà ông Bùi Trường (số 27, Công Chúa Ngọc Hân) để tìm gặp bà B.T.T.L (con gái ông Trường) yêu cầu bà L. trả món nợ 170 triệu đồng.

Sau khi lời qua tiếng lại, ông Châu cùng nhóm người đi cùng có hành vi côn đồ xông vào đánh bà L. và đập phá nhiều tài sản trong nhà ông Trường rồi lên xe bỏ đi. Còn bà L. bị thương đang phải nhập viện điều trị.

Trong đêm 10/6, nhận được tin báo, Công an Phường 7 đến nhà ông Trường lập biên bản ghi nhận vụ việc. Ngày 11/6, Công an Đà Lạt triệu tập Nguyễn Văn Hiếu (còn gọi là Đối, con trai ông Châu), là người tham gia đập phá tài sản tại nhà ông Trường để làm rõ vụ việc. Riêng ông Châu đang hầu toà trong một vụ việc khác nên Công an Đà Lạt sẽ triệu tập lên làm việc sau.

CHÍNH THÀNH