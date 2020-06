Theo thống kê của Ban An toàn giao thông, trong tháng 5/2020, lực lượng công an trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 5.721 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tổng số tiền xử phạt trên 3,949 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tước 207 giấy phép lái xe; tạm giữ 26 ô tô, 649 mô tô, 2 phương tiện khác; trong đó có 64 trường hợp xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Thực hiện công tác tuyên truyền, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đã in và cấp phát đến Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố 3.000 cuốn tài liệu quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đến học sinh, thanh - thiếu niên trên địa bàn.

NGUYỄN NGHĨA