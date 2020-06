Phường 9 ra mắt mô hình Tổ dân phố không tội phạm và tệ nạn xã hội

Mới đây, tại trụ sở UBND Phường 9 (TP Đà Lạt), Công an Phường 9 phối hợp với Công an TP Đà Lạt tổ chức lễ ra mắt mô hình Tổ dân phố không tội phạm và tệ nạn xã hội. Đây là một trong số 50 mô hình phòng, chống tội phạm Công an Đà Lạt dự kiến ra mắt trong thời gian tới trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mô hình được xây dựng với mục đích tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó, tập trung tuyên truyền luật, nghị định và các văn bản có liên quan về an toàn giao thông, tác hại của rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích và ma túy tới các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, phối hợp cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng và phát huy vai trò của người dân trong tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. Mục tiêu đặt ra trước mắt là Tổ dân phố 2 Quang Trung không phát sinh tội phạm và các tệ nạn xã hội, sau đó sẽ tiến tới nhân rộng mô hình ra các tổ dân phố còn lại.

Theo kế hoạch của UBND TP Đà Lạt, nhằm tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông, Công an TP Đà Lạt đã và đang tiến hành ra mắt 50 mô hình bảo đảm phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố, bắt đầu từ cuối tháng 5 cho tới giữa tháng 6/2020 trên địa bàn 12 phường, 4 xã. Trong đó, có 28 mô hình tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội và 22 tuyến đường đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Những mô hình trên được kỳ vọng góp phần tích cực đảm bảo tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Qua đó, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

C.PHONG