Bắt giữ kẻ cầm đầu đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng

Đối tượng Cao Lượng Cố khi bị bắt giữ

Chiều 26/7, nguồn tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết cơ quan chức năng vừa bắt giữ một người nước ngoài trong đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể, vào tối 25/7, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt giữ đối tượng Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố), người Trung Quốc, sinh năm 1978, tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, Cao Lượng Cố được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam thời gian qua.

Hiện đối tượng được di lý về Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 11/7, Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra hành chính tại số 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện có bốn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Ngày 16/7, Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra hành chính khách sạn East Sea, số 55-57 Loseby, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Qua kiểm tra, công an phát hiện thêm 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Tất cả những người nhập cảnh trái phép này đã được xét nghiệm và cách ly theo đúng quy trình phòng, chống dịch COVID-19.

Đến ngày 21/7, Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trái phép theo Điều 348 Bộ luật Hình sự và tiến hành điều tra theo luật định.

(Theo Vietnam+)