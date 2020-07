Truy tố cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, truy nã bị can Hồ Thị Kim Thoa

Ông Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị can Vũ Huy Hoàng

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng đồng phạm về những sai phạm liên quan đến dự án 2-4-6 Hai Bà Trưng (Thành phố Hồ Chí Minh).

Ông Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương), Phan Chí Dũng (nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ-Bộ Công Thương) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) cùng 7 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Theo kết luận điều tra, tháng 8/2007, Vũ Huy Hoàng được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương, lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ Công Thương; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội về quản lý ngành Công Thương; thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác (trong đó có Tổng Công ty Sabeco).

Mặc dù biết khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng đã được sắp xếp giao cho Tổng Công ty Sabeco (là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Công Thương, vốn Nhà nước chiếm 89,59%) để quản lý, sử dụng, đầu tư, xây dựng khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo và văn phòng cho thuê và không được thành lập pháp nhân mới, nhưng ông Vũ Huy Hoàng vẫn chấp thuận chủ trương, chỉ đạo để bộ phận quản lý vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Sabeco triển khai thực hiện việc liên doanh, liên kết thành lập Công ty Sabeco Pearl trái với Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg để đầu tư dự án.

Căn cứ ý kiến phê duyệt, chỉ đạo của bị can Vũ Huy Hoàng, bị can Hồ Thị Kim Thoa, ông Phan Đăng Tuất (Chủ tịch Hội đồng quản trị) đã ký công văn số 374 kèm theo các văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Công ty Sabeco Pearl được làm chủ đầu tư dự án, thực hiện nghĩa vụ tài chính và chuyển quyền sử dụng đất từ Tổng Công ty Sabeco sang Công ty Sabeco Pearl. Từ đó, các sở, ngành thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu cho bị can Nguyễn Hữu Tín ký ban hành quyết định số 3186 QĐ-UBND cho Công ty Sabeco Pearl thuê đất trái các quy định pháp luật.

Bị can Hồ Thị Kim Thoa

Ngay sau khi Công ty Sabeco Pearl được làm chủ đầu tư, được chuyển quyền sử dụng đất (tháng 6/2015), mặc dù chưa triển khai hoạt động gì nhưng đến tháng 2/2016, lợi dụng chủ trương thoái vốn của Chính phủ và sau khi nhận được 2 văn bản của nhóm các cổ đông sáng lập của Công ty Sabeco Pearl đề nghị Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng chỉ đạo Tổng Công ty Sabeco thoái 26% vốn góp, đồng thời đề nghị được mua lại phần vốn góp này, ông Vũ Huy Hoàng đã quyết liệt chỉ đạo Tổng Công ty Sabeco đẩy nhanh thực hiện thủ tục thoái vốn và phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá là 13.247 đồng/cổ phần.

Bị can Vũ Huy Hoàng còn không xem xét đánh giá chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của dự án đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận bổ sung thêm chức năng căn hộ ở, thoái toàn bộ 26% vốn góp của Tổng Công ty Sabeco tại Công ty Sabeco Pearl.

Bằng các thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội nêu trên của ông Vũ Huy Hoàng, quyền sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng có diện tích 6.080m2 bị dịch chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân.

Hậu quả thiệt hại nặng nề, thất thoát, lãng phí do hành vi phạm tội của bị can Vũ Huy Hoàng và đồng phạm gây ra cho ngân sách nhà nước trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng xảy ra trong một thời gian dài từ thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất (ngày 30/6/2015) đến khi tội phạm bị phát hiện, ngăn chặn (thời điểm khởi tố vụ án hình sự ngày 8/11/2018 ) là đặc biệt lớn.

Theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đến nay bị can Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn, thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bị can Hồ Thị Kim Thoa, khi nào bắt được bị can sẽ tiến hành phục hồi điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

(Theo Vietnam+)