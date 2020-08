Công an huyện Đức Trọng đổi hơn 1 tấn gạo lấy vũ khí

Công an huyện Đức Trọng vừa sơ kết đợt 1 cao điểm tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo, qua rà soát, thống kê tình hình tội phạm, Công an huyện Đức Trọng đã phát hiện 43 vụ với 43 đối tượng phạm các tội liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trong đó, có 1 vụ giết người, 7 vụ cướp tài sản, 34 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ gây rối trật tự công cộng. Công an huyện đã ra quyết định khởi tố 43 vụ, gồm 43 đối tượng, tang vật tịch thu gồm 1 súng hơi, 42 vũ khí thô sơ. Ngoài ra, Công an huyện phát hiện, lập biên bản 26 vụ, gồm 26 đối tượng vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 174 triệu đồng. Tang vật tịch thu gồm 2 súng tự chế, 2 súng hơi, 220 viên đạn chì, 13 viên đạn thể thao, 15 bình xịt hơi cay, 4 gậy 3 khúc, 3 đèn pin có chức năng phóng điện, 2 roi điện, 6 vũ khí thô sơ.

Các vụ vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ chủ yếu được phát hiện trong hành lý xách tay qua đường hàng không và qua công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính công khai, nên chủ yếu chưa gây hậu quả lớn cho xã hội.

Trong thời gian qua, Công an huyện Đức Trọng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tính đến nay, thông qua mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí”, Công an huyện Đức Trọng đã vận động bà con nhân dân đến giao nộp 1 đầu đạn M79; 1 vỏ đạn cối, 1 súng thể thao, 5 súng hơi, súng tự chế, 19 súng cồn, 2 gậy điện, 3 dùi cui kim loại, 42 vũ khí thô sơ và 2 gậy bóng chày. Qua đó, lực lượng công an đã đổi cho bà con nhân dân đến giao nộp hơn 1 tấn gạo để lấy các loại vũ khí trên.

Với những kết quả đã đạt được, 3 tập thể gồm: Công an xã N’thol Hạ, Công an xã Tà Năng và Công an xã Ninh Gia đã được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí”.

T.VŨ