Hai ngày phá 3 vụ án về ma túy

(LĐ online) - Trong 2 ngày (25 và 26/8), Đội Cảnh Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc và Công an xã Lộc Châu đã mật phục bắt quả tang 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời, gọi giáo dục, răn đe nhóm 6 thanh, thiếu niên đang có hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Ba đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Phượng Hằng và Nguyễn Duy Tân đang bị công an TP Bảo Lộc tạm giữ hình sự

Theo đó, sau thời gian theo dõi, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 25/8, các trinh sát Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc và Công an xã Lộc Châu đã kiểm tra đột xuất một ngôi nhà tại hẻm 1271 Trần Phú (xã Lộc Châu). Tại đây, công an phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Ngọc Dũng (22 tuổi, ngụ tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) đang tàng trữ 1 gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Cùng với điểm này, một mũi trinh sát đã ập vào một ngôi nhà khác cũng nằm trên hẻm 1271 Trần Phú (Lộc Châu) và bắt quả tang Trần Thị Phượng Hằng (20 tuổi, ngụ xã Lộc Châu) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 3 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá và 1 viên nén ma túy tổng hợp (thuốc lắc).

Tiếp đó, vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 26/8, tại số nhà 01/45 đường Lữ Gia (xã Lộc Châu), Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc và Công an xã Lộc Châu tiếp tiếp tục kiểm tra và bắt quả tang Nguyễn Duy Tân (20 tuổi, ngụ xã Lộc Châu) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Tại thời điểm kiểm tra căn nhà Tân đang ở, Công an còn phát hiện 6 thanh, thiếu niên (từ 16 đến 18 tuổi) ngụ tại TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Ngọc Dũng (22 tuổi, ngụ xã Đại Lào), Trần Thị Phượng Hằng (20 tuổi) và Nguyễn Duy Tân (20 tuổi) cùng ngụ tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc để điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đối với 6 thanh, thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy đã được răn đe, giáo dục và để người thân bảo lãnh.

Theo Công an TP Bảo Lộc, hiện nay, tội phạm ma túy đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Để đảm bảo công tác phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, phối hợp cùng lực lượng công an đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; đồng thời, thường xuyên quan tâm, giáo dục con em để có những định hướng đúng đắn, tránh tình trạng con em sa đà vào các quán game, nghiện ma túy và các chất kích thích khác.

