Khởi tố nam thanh niên chém trưởng công an xã

(LĐ online) - Sáng 18/9, Công an huyện Đam Rông cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đam Rông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Vĩnh Anh (22 tuổi, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Phi Liêng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”.

Nghi can Nguyễn Vĩnh Anh tại cơ quan công an

Trước đó, vào tối 10/8, tại một quán cháo vịt thuộc thôn Trung Tâm, xã Phi Liêng xảy ra vụ việc có nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng. Nhận tin báo, lực lượng Công an do Đại uý Cao Sang Hào - Trưởng Công an xã Phi Liêng dẫn đầu đến hiện trường giải quyết vụ việc; đồng thời, truy tìm các đối tượng liên quan.

Lúc này, Nguyễn Vĩnh Anh có hành vi manh động, chống đối và dùng dao chém trúng vào cổ và tay Đại uý Hào. Theo kết quả giám định, Đại uý Hào bị tổn hại 6% sức khỏe.

Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Hiện, vụ án đang được Công an huyện Đam Rông tiếp tục điều tra, làm rõ.

PHƯƠNG LÂM