Anh trai đâm chết em ruột rồi khóa cửa cố thủ trong nhà

(LĐ online) - Sau khi đâm chết người em ruột, Nam rượt đuổi cha mẹ ra khỏi nhà rồi khóa cửa cố thủ trong phòng hơn 2 giờ đồng hồ. Sau thời gian dài thuyết phục bất thành, Công an TP Bảo Lộc buộc phải phá cửa khống chế nghi phạm.

Lê Khánh Nam (người được che nón lá) bị công an khống chế đưa lên xe đặc chủng

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 16/9 tại phường Lộc Sơn (TP Bảo Lộc). Nạn nhân là anh Lê Nguyên Khải (30 tuổi), còn hung thủ Lê Khánh Nam (32 tuổi, anh trai của nạn nhân).

Theo người nhà, anh Lê Khánh Nam có tiền sử bệnh thần kinh và đang uống thuốc điều trị hàng ngày. Còn nạn nhân Lê Nguyên Khải bị tâm thần phân liệt.

Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, Nam đuổi cả cha và mẹ ra khỏi nhà rồi khóa cửa cổng. Sau đó, Nam đã tán hàng chục viên thuốc bệnh đổ cho em trai uống rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Khải tử vong tại chỗ. Sau khi đâm chết em trai, Nam vào phòng ngủ khóa cửa cố thủ bên trong.

Nhận được tin báo, Công an phường Lộc Sơn và Công an TP Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường để thuyết phục Nam ra ngoài nhưng bất thành. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Công an TP Bảo Lộc phải huy động các lực lượng nghiệp vụ phá cửa khống chế và bắt giữ Lê Khánh Nam.

* Phát hiện thi thể người đàn ông tử vong trong nhà với các vết đâm

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 16/9, tại Tổ dân phố 7 (phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc), người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong nhà riêng nên đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an TP Bảo Lộc đã có mặt khoanh vùng bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Người chết được xác định là anh Nguyễn Duy Long (34 tuổi, ngụ tại địa chỉ trên). Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện trên thi thể có vết thương sâu nghi do vật sắc nhọn gây nên và bên cạnh có con dao.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

K.PHÚC