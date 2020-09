Những chiến công trên mặt trận phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Thời gian qua, Công an TP Bảo Lộc đã lập nhiều chiến công trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH). Trong đó, lực lượng công an tập trung đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm hình sự như ma túy, trộm cắp, cờ bạc... Cùng với đó, công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm tới người dân không ngừng được củng cố, tăng cường. Nhờ vậy, thế trận an ninh nhân dân chung tay đấu tranh, tố giác các loại tội phạm, TNXH ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Công an TP Bảo Lộc triệt phá một vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy

Không khoan nhượng

Tình hình hoạt động của tội phạm và TNXH trên địa bàn TP Bảo Lộc gần đây có những diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trật tự an toàn xã hội (TTATXH) tại địa phương. Trong đó, nổi cộm là các loại tội phạm ma túy, trộm cắp với những thủ đoạn hoạt động tinh vi, manh động, khiến người dân không khởi bất an, lo lắng.

Theo Đại tá Phùng Tất Thành - Trưởng Công an TP Bảo Lộc: Nhằm duy trì ổn định về ANTT, TTATXH trên địa bàn, đơn vị đã có nhiều giải pháp đấu tranh, phòng chống. Trong đó, tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ huy; đồng thời, tăng cường vai trò kiểm tra, đôn đốc các đơn vị nghiệp vụ, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ gắn với thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Từ thực tế đó, đơn vị đề ra phương châm “Không khoan nhượng, không có vùng cấm” trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và TNXH.

Từ mục tiêu đặt ra, Công an TP Bảo Lộc đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, TNXH như đòi nợ thuê, trộm cắp, ma túy, cờ bạc, khai thác khoáng sản và đua xe trái phép; kịp thời phát hiện, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Những “cú đấm thép”

Thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, Công an TP Bảo Lộc đã đấu tranh, triệt phá thành công hàng chục vụ án hình sự, khởi tố bắt giam hàng chục đối tượng phạm tội ma túy, trộm cắp, cờ bạc, đòi nợ thuê… Trong đó, có những vụ án mang tính chất băng nhóm được triệt xóa… Hầu hết các vụ án đã triệt phá được lực lượng nghiệp vụ Công an TP Bảo Lộc thực hiện bằng những “cú đấm thép”, khiến cho các đối tượng phạm tội không kịp trở tay.

Điển hình cho những “cú đấm thép” không thể không kể đến chiến công phá vụ án “cố ý gây thương tích” liên quan đến một đường dây “đâm thuê, chém mướn”. Đây là vụ chém người giữa ban ngày, với tính chất nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Đặng Văn Thức , chủ xe khách chạy tuyến Đức Linh - Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh và ngược lại. Sau khi tiếp nhận vụ việc, các điều tra viên Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc xác định đây là vụ án có liên quan đến việc “thanh toán” nhau theo hình thức thuê giang hồ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau hơn 1 tháng vào cuộc điều tra, Công an TP Bảo Lộc đã xác định được đối tượng cầm đầu đường dây chém thuê là Nguyễn Quốc Bảo (43 tuổi, ngụ tại TP Đà Lạt). Bảo chính là chủ Nhà xe Quốc Bảo chạy tuyến Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh. Vì mâu thuẫn trong kinh doanh vận tải với anh Thức, nên Bảo đã bỏ ra 30 triệu đồng thuê giang hồ đánh dằn mặt đối phương. Ngoài Bảo thì các đối tượng trong đường dây nhận “kèo”, bán “kèo” và ra tay chém nạn nhân đều ở nhiều tỉnh, thành khác nhau như Thanh Hóa, Đồng Nai. Với những chứng cứ thu thập được, Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp cùng công an các địa phương bắt giữ tất cả các đối tượng trong đường dây chém thuê từ đối tượng chủ mưu đến kẻ gây án.

Tương tự, vào giữa tháng 8/2020, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Bảo Lộc đã nhanh chóng điều tra, mật phục bắt quả tang băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố mang về Bình Dương tiêu thụ. Băng nhóm này có 4 đối tượng, với thủ đoạn trộm cắp tinh vi, liều lĩnh và sẵn sàng ra tay chống trả khi bị phát hiện. Chỉ trong vòng 1 tuần, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Bảo Lộc. Hiện, các đối tượng trong băng nhóm này, gồm: Đặng Văn Huấn (31 tuổi, ngụ tại tỉnh Nghệ An), Trần Văn Duy (35 tuổi, ngụ tại tỉnh Nam Định), Hoàng Tuấn Vũ và Hoàng Tuấn Anh cùng ngụ tại phường Lộc Phát đã bị Công an TP Bảo Lộc bắt giữ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Đối với tội phạm ma túy, từ đầu năm đến nay, Công an TP Bảo Lộc đã triệt phá hàng chục vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ hàng chục đối tượng. Điển hình là chỉ trong 2 ngày (25 và 26/8/2020), Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc và Công an xã Lộc Châu đã phá 3 vụ án ma túy, bắt giữ 3 đối tượng và gọi răn đe, giáo dục 6 thanh niên sử dụng ma túy trái phép.

Trong khi đó, đối với vấn nạn đua xe trái phép, từ đầu năm đến nay, Công an TP Bảo Lộc đã triển khai hơn 10 đợt tuần tra, đấu tranh xử lý nạn đua xe trái phép. Qua đó, bắt giữ hơn 200 lượt thanh niên, thiếu niên sử dụng xe máy độ, chế tổ chức bốc đầu, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất ATGT, ANTT. Nhờ vậy, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn TP Bảo Lộc từ đầu năm đến nay được kéo giảm cả 3 mặt: số vụ, số người chết và số người bị thương.

“Cùng với việc thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, TNXH, đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền tới người dân thông qua các mô hình phòng, chống tội phạm và TNXH. Đến nay, đơn vị đã phối hợp cùng các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể, địa phương xây dựng được gần 50 mô hình phòng, chống tội phạm và bảo vệ ANTT. Tiêu biểu như: “Địa chỉ tin cậy”, “Cánh cổng an ninh”, “Giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Đội xung kích an ninh” và “Camera an ninh”... Đặc biệt, mô hình “Camera an ninh” đã thực hiện tại 11/11 xã, phường, với tổng cộng hơn 270 camera được lắp đặt mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng, chống tội phạm và TNXH”- Đại tá Phùng Tất Thành khẳng định.

HẢI ĐƯỜNG