Ghi nhận sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 24 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

Thực hiện Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 6832 ngày 22/10/2018 để chỉ đạo thực hiện nội dung này trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố cũng đã tích cực triển khai các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định hoạt động về kinh doanh vận tải trên địa bàn quản lý.

Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh cơ bản chấp hành tốt các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải

Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

Trong năm 2018, Ban An toàn giao thông tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, Đoàn đã chỉ đạo Thanh tra Sở lập 27 biên bản vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, xử phạt 63,9 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) 2 tháng đối với 14 trường hợp, đề nghị thu hồi phù hiệu 1 tháng đối với 9 trường hợp vi phạm; Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) lập 3 biên bản vi phạm hành chính về giao thông đường bộ đề xuất xử phạt 12 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX 2 tháng đối với 2 trường hợp. Ngoài ra, lập biên bản đình chỉ hoạt động đối với 3 điểm giao dịch hoạt động khi chưa được cấp phép.

Lực lượng công an toàn tỉnh từ khi bắt đầu thực hiện Chỉ thị 24 đến nay cũng đã triển khai các kế hoạch chuyên đề về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên tuyến QL 20 và tại khu vực các trường học trên địa bàn tỉnh; chuyên đề xử lý vi phạm về khai thác vận chuyển cát sỏi, vật liệu xây dựng; tổng kiểm soát xe ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trong các dịp lễ, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán... Đặc biệt, năm 2020, tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống camera giám sát giao thông trên QL20 và thành phố Đà Lạt. Tổ chức tập huấn công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về giao thông đường bộ, sử dụng phần mềm xử lý dữ liệu vi phạm giao thông qua hệ thống giám sát giao thông.

Sở Giao thông vận tải cho biết, cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch kiểm tra độc lập theo chuyên đề về kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, vi phạm trong hoạt động vận tải; thực hiện kiểm tra công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giá cước, giá vé của các đơn vị vận tải trên địa bàn trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán hàng năm... Sở cũng phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng CSGT - Công an tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chấn chỉnh tình trạng “xe dù, bến cóc” trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các trung tâm đào tạo lái xe và thường xuyên chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở tổ chức giám sát các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe. Chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới siết chặt các hoạt động đăng kiểm đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật phương tiện, không kiểm định đối với các phương tiện thay đổi về hình dáng, kích thước so với thiết kế.

Ban An toàn giao thông các địa phương cũng quan tâm, chú trọng triển khai tuyên truyền, thông báo, quán triệt đến các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách không thực hiện đúng phương án kinh doanh đã đăng ký, không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, chở quá số lượng khách quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định...

Tai nạn giao thông giảm đáng kể

Có thể khẳng định rằng, sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 24, tình hình tai nạn giao thông giảm đáng kể. Cụ thể, từ ngày 23/8/2018 đến ngày 14/9/2020, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 332 vụ, số người chết: 236 người, số người bị thương: 216 người. So với thời gian trước cùng kỳ (23/8/2015 đến ngày 14/9/2017): giảm 112 vụ (332/444), giảm 39 người chết (236/275), giảm 121 người bị thương (216/337).

Về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tính từ 23/8/2018 đến 14/9/2020, lực lượng CSGT toàn tỉnh phát hiện, xử phạt 122.975 trường hợp vi phạm, tạm giữ 12.298 xe mô tô, 1.446 xe ô tô, 69 phương tiện khác; thu phạt hơn 95,543 tỷ đồng, tước 4.907 GPLX.

Cũng trong thời gian này, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện 18 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đối với 38 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xe taxi. Qua công tác thanh tra kiểm tra, Sở đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 30 doanh nghiệp với tổng số tiền 218 triệu đồng; 5 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với 22 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xe taxi; qua công tác thanh tra, kiểm tra, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 18 doanh nghiệp với tổng số tiền là 142 triệu đồng. Đồng thời, tiến hành 5 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch lái xe; qua công tác kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 16 triệu đồng. Tổ chức 8 đợt giám sát, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Ngoài ra, qua công tác kiểm tra thường theo kế hoạch, Thanh tra Sở đã xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khách 218 trường hợp với tổng số tiền xử phạt 586 triệu đồng, lĩnh vực vận tải 890 trường hợp với tổng số tiền 5,126 tỷ đồng.

2 năm qua, các hình thức vận tải trên địa bàn tỉnh được phát triển tương đối đồng đều, mạng lưới tuyến cơ bản đầy đủ và trải dài từ Lạng Sơn cho đến Cà Mau, chất lượng phương tiện tương đối tốt. Các xe tuyến đường dài trên 300 km chủ yếu là các xe giường nằm sản xuất từ năm 2012 trở đi. Hiện trên địa bàn tỉnh có 12 bến xe trong đó có 11 bến đã được xã hội hóa; các bến xe xã hội hóa xây dựng khang trang, hiện đại. Mạng lưới tuyến vận tải được trải đều trên địa bàn, phương tiện vận tải có chất lượng cao nên đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, đặc biệt là nhu cầu phát triển du lịch dịch vụ tại địa phương. Các đơn vị kinh doanh vận tải cơ bản chấp hành tốt các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, duy trì được sự ổn định, phát triển. Trên địa bàn tỉnh hiện có 94 đơn vị được cấp giấy phép kinh doanh vận tải; trong đó, có 73 doanh nghiệp, 21 hợp tác xã vận tải; tổng số xe được cấp phù hiệu là 5.424 phương tiện.

NGUYỄN NGHĨA