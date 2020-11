Nhận diện những nguyên nhân gây tai nạn giao thông

Mặc dù thời gian qua, các lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tiến hành đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); tuy nhiên, những nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT) vẫn chủ yếu là do chủ quan của người cầm lái.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện Di Linh do lấn làn khiến 1 người tử vong. Ảnh: Phạm Ngân

Tổng hợp thông tin của lái xe liên quan đến các vụ TNGT gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua thì nguyên nhân chính là do vi phạm phần đường, làn đường, lỗi này chiếm tỷ lệ 26,44% trong tổng số rất nhiều nguyên nhân khác.

Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, 9 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 87 vụ TNGT, làm 56 người chết, 55 người bị thương. Trong đó, va chạm giao thông xảy ra 3 vụ, làm 2 người bị thương; TNGT ít nghiêm trọng xảy ra 31 vụ, làm 38 người bị thương; TNGT nghiêm trọng xảy ra 50 vụ, làm 50 người chết, 13 người bị thương và TNGT rất nghiêm trọng xảy ra 3 vụ, làm 6 người chết, 2 người bị thương. Phân tích về nguyên nhân TNGT, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, đối với lĩnh vực đường bộ, nguyên nhân lớn nhất là do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường, tiếp đến là các vi phạm khác như: tốc độ, lái xe sử dụng ma túy, lái xe sử dụng rượu, bia… Tất cả những lỗi này đều là do sự chủ quan của người cầm lái mà gây ra.

Mới đây, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 51C - 787.37 do tài xế điều khiển đang chạy trên Quốc lộc 20 từ hướng Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Di Linh thì lấn hẳn vào phần đường có vạch kẻ dành cho xe máy rồi cán lên người nạn nhân chỉ mới 15 tuổi khi em này vừa bước xuống xe, đang đứng sát lề đường khiến em tử vong ngay tại chỗ. Vụ tai nạn khiến người dân chứng kiến rất bức xúc vì lỗi chủ quan của người cầm lái đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng và nỗi đau thương mất mát lớn cho gia đình nạn nhân.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, 9 tháng đầu năm nay, độ tuổi từ 18 đến 27 gây TNGT chiếm tỷ lệ 33,33%; cao nhất là độ tuổi từ 27 đến 55 chiếm 54,02%. Sự lơi lỏng về quản lý của chủ doanh nghiệp và người điều khiển phương tiện cũng là một nguyên nhân được đề cập và cảnh báo. Rất nhiều vụ tai nạn trên địa bàn là do các xe vận chuyển khách, chở hàng hóa của các doanh nghiệp gây ra và để lại hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, cũng có nguyên nhân khách quan tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến TNGT được Ban An toàn giao thông các địa phương nhiều lần nêu ra tại các cuộc họp về an toàn giao thông, đó là hạ tầng giao thông còn chưa thật sự tốt. Vẫn còn những vụ TNGT xảy ra do những yếu tố về đường sá, hành lang an toàn giao thông chưa đảm bảo, hệ thống cảnh báo còn chưa đầy đủ, một số điểm đen chưa được khắc phục... Tuy nhiên, những vụ TNGT nghiêm trọng dẫn đến chết người chủ yếu là những lỗi chủ quan do con người gây ra. Chính vì vậy, việc nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông, văn hóa giao thông cho người tham gia giao thông vẫn là nhiệm vụ quan trọng, cần sự vào cuộc của không chỉ các cấp, ngành, địa phương mà cả người dân.

Theo số liệu thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, chỉ tính trong 9 tháng đầu năm, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử phạt 46.694 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5.675 phương tiện, thu phạt 39 tỷ đồng, tước 1.239 GPLX; trong đó có 1.217 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 1.091 xe mô tô, 126 xe ô tô, thu phạt 7,487 tỷ đồng, tước 650 GPLX.

Trong cuộc họp về an toàn giao thông mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo, thời gian tới, công tác bảo đảm TTATGT cần được tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục kéo giảm TNGT. Đặc biệt, ngoài việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT đi vào thực chất, đạt hiệu quả lâu dài; cần tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các bất cập về kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh, xử lý các vi phạm về bảo đảm TTATGT; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.

NGUYÊN THI