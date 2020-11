Triệu tập 4 đối tượng cho vay nặng lãi

(LĐ online) - Khi các đối tượng này đang hẹn khách hàng vay tiền để thu tiền lãi, thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc phát hiện và triệu tập lên trụ sở làm việc để phục vụ công tác điều tra.

4 đối tương cho vay nặng lãi bị Công an TP Bảo Lộc triệu tập để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật

Vào chiều tối 2/11, sau nhiều ngày mật phục theo dõi các nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trên địa bàn, các trinh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc phát hiện trên đường Đào Duy Từ (phường Lộc Phát) có 2 thanh niên lạ mặt, với nhiều dấu hiệu bất thường nên đã bám theo. Khi 2 người này hẹn khách hàng vay tiền tại một địa điểm trên địa bàn phường Lộc Phát để lấy tiền lãi thì bị bắt quả và triệu tập về trụ sở cơ quan công an làm việc. Hai đối tượng khai nhận là Vũ Hữu Hưởng (32 tuổi) và Trần Quốc Thắng (25 tuổi), cùng ngụ tại TP Hà Nội.

Cùng lúc này, một nhóm trinh sát hình sự khác đang mật phục bám theo 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) có các dấu hiệu tương tự đang hẹn các khách hành vay tiền để thu tiền lãi trên đường Hà Giang (phường Lộc Sơn). Sau khi bị bắt quả tang đang thu tiền lãi của các con nợ, 2 đối tượng gồm: Nguyễn Sơn Lâm (22 tuổi) và Lê Thị Như Quỳnh (17 tuổi), cùng ngụ tại tỉnh Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng khai nhận, đầu tháng 10/2020, các đối tượng từ Hà Nội và Thanh Hóa vào TP Bảo Lộc thuê nhà trọ ở để hành nghề cho vay nặng lãi. Ban đầu, các đối tượng mang theo từ 30 – 40 triệu đồng để làm vốn cho vay. Sau đó, các đối tượng in tờ rơi rồi đi rải trên các tuyến đường, khu vực công cộng trên địa bàn TP Bảo Lộc để tìm người vay. Sau khi có người liên hệ vay tiền, nắm được tâm lý túng thiếu, cần tiền của khách hàng, các đối tượng tự đặt ra mức lãi suất từ 120 - 150%/năm. Mức lãi suất này được các đối tượng áp dụng theo ngày để thu tiền lãi và tự đưa ra thời hạn từ 10 - 15 ngày để thu tiền gốc cho vay. Do nguồn vốn ban đầu ít, nên các đối tượng chỉ cho khách hàng vay từ 1 - 5 triệu đồng/lượt vay.

Ban đầu, tại cơ quan công an Hưởng và Thắng khai nhận, đến thời điểm này, cả 2 đã cho gần 10 người trên địa bàn TP Bảo Lộc vay với số tiền từ 1 - 5 triệu đồng/người. Trong khi đó, Lâm và Quỳnh cũng đã cho khoảng 5 - 6 người vay tiền. Trong đêm 2/11, lực lượng công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng để phục vụ điều tra. Hiện, cả 4 đối tượng đang bị Công an TP Bảo Lộc tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Công an TP Bảo Lộc, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều nhóm đối tượng (2 - 5 người/nhóm), hành nghề cho vay nặng lãi. Hầu hết các đối tượng, đều đến từ các tỉnh, thành phố phía Bắc. Trước tình hình hoạt động của tội phạm “tín dụng đen”, UBND TP Bảo Lộc đã có văn bản chỉ đạo Công an TP Bảo Lộc vào cuộc điều tra, xử lý nhằm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngay sau đó, Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự vào cuộc điều tra, xử lý. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã phát hiện nhiều nhóm đối tượng có dấu hiệu kinh doanh “tín dụng đen”. Ngoài những đối tượng đã bị triệu tập, tới đây, Công an TP Bảo Lộc tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp cùng công an các xã, phường tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các nhóm đối tượng cho vay nặng lãi; đồng thời, phối hợp cùng các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân nhận biết các thủ đoạn, hành vi của tội phạm “tín dụng đen” để kịp thời phòng tránh.

Công an TP Bảo Lộc khuyến cáo, để phòng ngừa loại tội phạm này, người dân cần nêu cao cảnh giác, đề phòng. Khi phát hiện các đối tượng nghi vấn, cần thông báo cho cơ quan công an để kịp thời đấu tranh, xử lý.

H.ĐƯỜNG