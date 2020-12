Bắt quả tang người vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu

(LĐ online) - Chiều 30/12, Công an TP Bảo Lộc cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với ông Lê Văn Hạnh (56 tuổi, ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc) về hành vi “Vận chuyển, tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu”.

Công an khám xét, thu giữ 940 gói thuốc lá nhập lậu tại nhà ông Lê Văn Hạnh

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 29/12, ông Lê Văn Hạnh đang trên đường chở thuốc lá đi tiêu thụ trên địa bàn phường B’Lao thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công TP Bảo Lộc bám theo bắt quả tang. Kiểm tra hàng hóa trên xe máy của ông Hạnh, công an phát hiện và thu giữ 200 gói thuốc lá JET. Tại thời điểm kiểm tra, ông Hạnh không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến số thuốc lá này.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Hạnh tại đường Nguyễn Tri Phương (Phường 2, TP Bảo Lộc). Tại đây, cơ quan công an phát hiện thêm 740 gói thuốc lá các loại JET và KARAVEN. Ông Hạnh khai nhận, toàn bộ 940 gói thuốc lá nói trên, được ông nhập lậu về bán kiếm lời, nên không có bất cứ hóa đơn, chứng từ nào. Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản niêm phong và thu giữ toàn bộ số thuốc lá nói trên; đồng thời, triệu tập ông Hạnh tới trụ sở làm việc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

+ Cùng ngày 29/12, qua kiểm tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP Bảo Lộc cũng đã phát hiện tại quán tạp hóa của bà Lê Thị Loan (Phường 2, TP Bảo Lộc) đang tàng trữ 98 gói thuốc lá điếu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Loan; đồng thời, lập biên bản niêm phong, thu giữ toàn bộ số thuốc lá nói trên để xử lý theo quy định.

H.ĐƯỜNG