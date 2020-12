Đà Lạt: Bắt 3 vụ ma túy trong một buổi sáng

(LĐ online) - Chỉ trong buổi sáng 15/12, Công an TP Đà Lạt phối hợp với công an các phường trên địa bàn đã phát hiện và bắt quả tang nhiều đối tượng sử dụng, tàng trữ ma túy.

Tang vật của một vụ việc

Vào lúc 9 giờ, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an Phường 6 kiểm tra phòng trọ tại Đồi Mai Anh đã bắt quả tang Pang Ting Ánh Phương (25 tuổi, trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) đang tàng trữ trái phép 2 gói nylon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy đá để dưới gầm bàn, nơi Phương đang ngồi. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ một số dụng cụ mà Phương dùng để sử dụng ma túy. Ban đầu, Phương khai nhận số ma túy đá trên là do mình nhận được từ một đối tượng nghiện ma túy chưa rõ lai lịch để sử dụng dần. Phương là đối tượng nghiện ma túy từ năm 2018 đến nay.

Sau đó khoảng 10 phút, tại hành lang khu nhà trọ nói trên, lực lượng công an tiếp tục kiểm tra, bắt quả tang Trương Hoài Bảo (23 tuổi, trú tại Phường 5, Đà Lạt) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, Bảo cất 4 gói ma túy đá nhỏ được quấn băng keo để bên trong gói thuốc lá và 1 gói ma túy đá lớn đều để trong túi áo khoác của Bảo. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện có bình gắn ống hút vá ống thủy tinh là dụng cụ dùng để Bảo sử dụng ma túy. Ban đầu, Bảo khai nhận tất cả số lượng ma túy trên do bảo mua về để tàng trữ và sử dụng dần. Bảo là đối tượng sử dụng ma túy đá từ tháng 4/2020 đến nay.

10 giờ cùng ngày, Công an Phường 5, TP Đà Lạt tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Phạm Đình Hải (30 tuổi, trú quán tỉnh Hưng Yên, chỗ ở hiện nay tại tổ Vạn Thành, Phường 5, TP Đà Lạt) đã phát hiện sát đầu giường ngủ của Hải có 2 gói nylon, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Hải khai nhận mua số ma túy đá này về tàng trữ đề sử dụng dần. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện 1 cân tiểu ly, kéo và một số vật dụng mà Hải dùng để sử dụng ma túy trái phép.

ĐAM TRỌNG