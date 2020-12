Đạ Tẻh: Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm

Để chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp cuối năm 2020, Công an huyện Đạ Tẻh đã triển khai thực hiện các kế hoạch tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn, vui tươi cho Nhân dân.

Theo đó, Công an huyện Đạ Tẻh xác định, dịp cuối năm là thời điểm các loại tội phạm hoạt động mạnh, nhất là tội phạm trộm cắp, buôn bán hàng hóa kém chất lượng; tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển xe máy nẹt pô, rú ga càn quấy vi phạm các quy định an toàn giao thông; tệ nạn thanh, thiếu niên sử dụng chất cấm, chất kích thích có chiều hướng gia tăng… Để chủ động kiểm soát tình hình, Công an huyện Đạ Tẻh đã huy động lực lượng tăng cường công tác nghiệp vụ nắm bắt tình hình, kịp thời đấu tranh trấn áp, phòng ngừa các hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội.

Theo đó, Công an huyện Đạ Tẻh đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an xã, thị trấn tổ chức các đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường bám địa bàn để kịp thời xử lý khi có tình hình phức tạp xảy ra; đồng thời, huy động các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Cùng với đó, Công an huyện Đạ Tẻh phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Trong đêm đầu ra quân (đêm 10/12), các đội nghiệp vụ Công an huyện Đạ Tẻh và công an các xã, thị trấn đã xử lý và tạm giữ hơn 10 trường hợp sử dụng xe máy độ, chế chạy rú ga, nẹt pô và người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm…

KHÁNH PHÚC