Đột kích quán karaoke ở Bảo Lộc, phát hiện 24 thanh niên phê ma túy

(LĐ online) - Đêm 30/12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Đào Danh Thắng - Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã đột kích vào quán Karaoke Ti Na trên đường Trần Phú (phường B’Lao). Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện, bắt quả tang 3 nhóm nam, nữ thanh niên đang sử dụng ma túy, “bay lắc” trong 3 phòng hát.

Phòng VIP 23 có 8 nam, 5 nữ đang phê ma túy

Qua kiểm tra của lực lượng công an, tại 3 phòng VIP 21, 22 và 23 ở lầu 3 quán Karaoke Ti Na có tổng cộng 24 nam, nữ thanh niên đang sử dụng ma túy. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, trong mỗi phòng hát đều có 1 đĩa sứ chứa tinh thể màu trắng nghi chất ma túy, kèm theo ống hút và thẻ nhựa màu xanh để sử dụng ma túy.

Nhiều thanh niên phê ma túy tại phòng VIP 22

Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện tất cả nam, nữ thanh niên này đều dương tính với chất ma túy. Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, trong 24 người sử dụng ma túy tại quán Karaoke Ti Na, ngoài những người có hộ khẩu thường trú tại TP Bảo Lộc thì còn có nhiều nam, nữ thanh niên đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh.

Đĩa sứ chứa ma túy và các dụng cụ sử dụng ma túy tại các phòng hát karaoke

Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc tại 3 phòng hát nói trên và lập biên bản niêm phong, thu giữ các tang vật liên quan; đồng thời, làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán Karaoke Ti Na và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

https://youtu.be/cQLRfURWgR8

Đến hơn 1 giờ sáng 31/12, sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục, 24 nam nữ, thanh niên sử dụng ma túy đã được triệu tập về trụ sở Công an TP Bảo Lộc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG