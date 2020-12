Đưa tin sai về tiền giả, một facebooker bị phạt 10 triệu đồng

(LĐ online) - Thời gian gần đây trên mạng xã hội facebook xuất hiện thông tin về việc “200 tỷ tiền giả mệnh giá 200 ngàn trôi nổi trên thị trường, tràn về các vùng nông thôn”. Thông tin này mặc dù chưa kiểm chứng nhưng lại nhận được sự quan tâm, rất lớn từ cộng đồng mạng, trong đó có nhiều người vội vàng đăng tải, chia sẻ lại.

Công an huyện Đức Trọng tiến hành làm việc với bà P.TT.H

Tại tỉnh Lâm Đồng, vào thời điểm lực lượng an ninh mạng đang vào cuộc xác minh, chưa đưa ra kết luận thì bà P.TT.H (SN 1959, trú tại huyện Đức Trọng) đã đăng trên trang facebook cá nhân có tên “T.H” khẳng định việc hiện có “200 tỷ tiền mệnh giá 200 ngàn giả” trôi nổi trên thị trường, kèm theo đó là “bí kíp thần thánh giúp nhận biết tiền giả”. Rất nhanh chóng, bài viết của bà P.TT.H đã có hàng trăm lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng, khiến nhiều người lo lắng, hoang mang.

Ngay sau đó, lực lượng an ninh mạng thuộc Phòng An ninh bảo vệ Chính trị nội bộ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành làm việc bà P.TT.H về hành vi trên. Tại cơ quan công an bà P.TT.H đã nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đưa thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội tại địa phương, đồng thời trình bày do thấy thông tin đăng tải trên mạng xã hội, chưa biết có chính xác hay không đã copy và đăng tải trên facebook của mình.

Xác định hành vi bà P.TT.H đã vi phạm điểm a khoản 3 Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử”, lực lượng chức năng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với bà P.TT.H, mức phạt là 10 triệu đồng.

Cũng theo thông tin từ phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng: Hiện nay, Cục Phát hành và kho quỹ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa nhận được bất kỳ thông tin về việc xuất hiện 200 tỷ tiền mệnh giá 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) giả trên thị trường và cách nhận biết tiền giả với dấu hiệu như bài viết của bà P.TT.H đăng tải.

Vụ việc trên là bài học đắt giá cho chúng ta về trách nhiệm khi đăng tải thông tin trên không gian mạng. Chúng ta hãy là người sử dụng mạng xã hội thông thái, am hiểu quy định của pháp luật về an ninh trên không gian mạng, “nói có sách, mách có chứng”, đừng chỉ vì một phút “bồng bột” mà vi phạm pháp luật.

NGUYỄN NGHĨA – LÊ TIẾN