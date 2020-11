VỤ TAN NÁT RỪNG PHÒNG HỘ ĐẠ SAR

(LĐ online) - Ngày 28/11, Công an huyện Lạc Dương đã thi hành quyết định khởi tố bị can, và lệnh bắt tạm giam đối với Dơng Gur Ha Pri về hành vi phá rừng tại Tiểu khu 132, xã Đạ Sar…

Dơng Gur Ha Pri tại hiện trường vụ cưa hạ rừng trái pháp luật

Bị can Dơng Gur Ha Pri (SN 1994, trú tại thôn Liêng Bông, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng), bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật tại khu vực Tiểu khu 132, xã Đạ Sar (Lạc Dương).

Theo cơ quan điều tra, trước đó (ngày 27/11), cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lạc Dương đã ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Dơng Gur Ha Pri về hành vi sử dụng cưa máy cầm tay cưa hạ thông ba lá tại Tiểu khu 132, lâm phần do Công ty TNHH Thủy điện & Du lịch sinh thái Thác Rồng quản lý, thuộc địa giới hành chính xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương.

Cũng theo cơ quan điều tra, năm 2019, Dơng Gur Ha Pri đã bị cơ quan chức năng huyện Lạc Dương xử phạt vi phạm hành chính về hành vi phá rừng, nhưng Ha Pri chưa chấp hành quyết định xử phạt. Đã vậy, đến nay Ha Pri lại tiếp tục tái phạm, và đủ căn cứ khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Cây rừng bị cưa hạ trái pháp luật tại hiện trường

Ngoài việc khởi tố vụ án hủy hoại rừng, khởi tố một bị can để điều tra hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại Tiểu khu 132, xã Đạ Sar, Công an huyện Lạc Dương cũng đang triệu tập 7 nghi can khác để lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Như Báo Lâm Đồng Online đã phản ánh , hàng loạt thông 3 lá nằm ở cánh rừng tự nhiên, thuộc đối tượng rừng phòng hộ tại Tiểu khu 132 nằm ở khu vực đầu nguồn Sông Con (lâm phần nằm trên địa bàn xã Đạ Sar, Lạc Dương), đã bị cưa hạ hàng loạt. Sau khi báo chí thông tin, cơ quan chức năng của huyện Lạc Dương kiểm tra hiện trường, bước đầu xác định có tới 6 vị trí rừng bị tác động, và 94 cây thông ba lá nhiều năm tuổi, đường kính gốc từ 30 - 95cm, cùng 1 cây dẻ đã bị cưa hạ, trên diện tích hơn 6.700m2, trữ lượng gỗ thiệt hại hơn 141m3.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Lạc Dương tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo luật định.

Thụy Trang