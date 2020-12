Phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở y tế

Theo thống kê của Sở Y tế, trong năm 2020 có 19 vụ việc bệnh nhân và người nhà bệnh nhân bị mất tài sản như xe máy, điện thoại, ví tiền tại các bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh; 4 vụ hành hung cán bộ, nhân viên y tế.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của BVĐK tỉnh - nơi trọng yếu cần đảm bảo an ninh y tế để bác sĩ tập trung cứu người

Trong năm 2020, Sở Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế, nhằm thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Y tế. Theo đó, các đơn vị trong ngành Y tế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm hàng năm phù hợp với đặc điểm tình hình từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra tình hình tội phạm phức tạp. Xây dựng quy chế, bố trí kinh phí mua sắm, huấn luyện sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ cho công tác phòng, chống tội phạm. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ quan, đơn vị; xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Công an và ngành Y tế các địa phương.

Các đơn vị y tế và Công an trên địa bàn thành phố, huyện, xã đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai quy chế phối hợp, tổ chức ký kết, giao ban định kỳ. Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo đến công chức, viên chức và người lao động trong ngành, nhằm nâng cao nhận thức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Làm tốt công tác nắm tình hình nội bộ các cơ quan y tế trong tỉnh, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của đội ngũ y, bác sỹ, dư luận của quần chúng nhân dân về vấn đề y đức và chất lượng khám, chữa bệnh, để từ đó có cơ sở tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị y tế làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ổn định nội bộ.

Sở Y tế đã tổ chức 1 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 cho 100 lượt cán bộ, công chức tại 24 đơn vị trực thuộc. Tại các đơn vị trực thuộc, duy trì sinh hoạt đầu giờ sáng thứ Hai hàng tuần, phổ biến các quy chế chuyên môn, chế độ, chính sách và thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị các văn bản quy định mới của Nhà nước để thực hiện. Với nhiệm vụ thường trực tiếp dân, Thanh tra Sở Y tế tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác tư vấn, hướng dẫn đối với các trường hợp cán bộ trong ngành hoặc công dân đến phòng tiếp dân.

Theo thống kê tình hình tội phạm trong các cơ sở y tế trong năm 2020: Vi phạm trộm cắp, móc túi bệnh nhân có 19 vụ việc bệnh nhân và người nhà bệnh nhân bị mất tài sản như xe máy, điện thoại, ví tiền… Trong đó: 1 vụ việc xảy ra ở Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương, 2 vụ việc tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà, 6 vụ việc ở Bệnh viện II Lâm Đồng, 10 vụ việc ở Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Vi phạm hành hung cán bộ, nhân viên y tế xảy ra 4 vụ việc, cụ thể: 1 vụ việc bệnh nhân quậy phá tại Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai, 2 vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên bảo vệ, điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, 1 vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên bảo vệ tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt.

Trộm cắp tài sản của cơ sở y tế có 1 trường hợp xảy ra tại Bệnh viện II Lâm Đồng; cũng tại Bệnh viện II Lâm Đồng xảy ra 1 trường hợp tử vong trong khuôn viên bệnh viện (nạn nhân 25 tuổi, địa chỉ Phường 1 - TP Bảo Lộc), đơn vị đã kịp thời báo cáo Công an Bảo Lộc để phối hợp xử lý theo quy định.

Các đơn vị y tế đã thực hiện kiện toàn, củng cố lực lượng tự vệ, lực lượng thường trực bảo vệ cơ quan, đơn vị; tổ chức tốt công tác thường trực bảo vệ cơ quan, đơn vị, phòng kẻ gian, bảo mật, phòng chống cháy nổ; phòng chống trộm cắp tài sản Nhà nước và công dân. Cụ thể, tại các khu vực thường tập trung đông bệnh nhân và người nhà bệnh nhân như khu vực khám bệnh, cấp cứu, khoa sản, khoa hồi sức tích cực… đã triển khai các phương án bảo vệ, có lực lượng bảo vệ thường xuyên tuần tra, kiểm soát, nhằm hạn chế thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật và chống người thi hành công vụ.

Rà soát, cập nhật các bảng biểu về nội quy của cơ sở y tế, trách nhiệm của người bệnh, người nhà bệnh nhân, quản lý số lượng hợp lý người nhà vào thăm nuôi người bệnh, chấn chỉnh hoạt động các hãng taxi đưa đón người bệnh tại cơ quan, đơn vị. Hàng ngày cảnh báo về tình hình an ninh trật tự, các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp và biện pháp phòng ngừa trên hệ thống phát thanh của cơ sở y tế. Xây dựng phương án phòng, chống cháy nổ, ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại cơ sở y tế theo hướng dẫn của Sở Y tế, đặc biệt là trong các dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán, dịp diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của tỉnh.

Việc thành lập đội bảo vệ được các đơn vị y tế nghiêm túc triển khai thực hiện, một số bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh đã ký kết hợp đồng với công ty dịch vụ bảo vệ trên địa bàn để tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm. Các nhân viên bảo vệ đều được tập huấn nghiệp vụ bảo vệ và trang bị công cụ hỗ trợ lực lượng bảo vệ theo quy định gồm gậy cao su, gậy điện…

Để thuận tiện cho việc quản lý, theo dõi phòng ngừa tội phạm, tại các đơn vị y tế đã trang bị thêm các thiết bị ghi hình an ninh và thực hiện việc công khai đường dây nóng tại nơi người bệnh và người nhà người bệnh dễ thấy như: nơi đón tiếp, khoa khám bệnh, khoa cấp cứu, khoa điều trị, khoa sản, khoa nhi… và trên các phương tiện thông tin khác, từ đó giải quyết kịp thời và dứt điểm các phản ánh của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Sở Y tế đã phối hợp tốt với Công an tỉnh Lâm Đồng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm. Các đơn vị trong ngành y tế đã bám sát phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm theo quy định; việc thực hiện cung cấp thông tin về tội phạm và các nội dung liên quan giữa các đơn vị Y tế và Công an được tăng cường. Việc thường xuyên tuyên truyền, vận động nâng cao tinh thần cảnh giác, tham gia tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần tích cực trong việc phòng ngừa tội phạm tại cơ quan, đơn vị y tế; thông qua các hoạt động phối hợp, cán bộ, công chức tham gia quá trình giám sát triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật tại cơ sở.

Theo nhận định của Sở Y tế, tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế ngày càng phức tạp, cần có sự phối hợp tốt giữa cơ quan Công an, Quân đội, chính quyền địa phương. Đồng thời, huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân, tinh thần đoàn kết của công chức, viên chức và người lao động trong công tác phòng, chống tội phạm. Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng môi trường y tế trật tự, văn minh, mọi công chức, viên chức và người lao động có ý thức tôn trọng, tự giác tuân thủ pháp luật, chủ động, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm. Lập kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Công an, Quân đội, chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn tại cơ sở y tế. Lắp đặt hệ thống camera giám sát ở vị trí trọng yếu, tiếp tục triển khai hòm thư tố giác tội phạm, đường dây nóng để phát hiện, tố giác tội phạm, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật tại cơ sở y tế.

AN NHIÊN