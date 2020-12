Đột kích 2 quán bar tại Đà Lạt, phát hiện hàng chục người dương tính với chất ma tuý

(LĐ online) - Rạng sáng nay, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng đã đột kích quan bar VClub và phát hiện nhiều người dương tính với chất ma túy.

Lực lượng chức năng đột kích kiểm tra quán bar Vclub

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 20/12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội pham về ma tuý Công an tỉnh phối hợp với Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát kinh tế và Công an thành phố Đà Lạt đã bất ngờ tiến hành kiểm tra quán bar VClub (Phường 1, TP Đà Lạt) do ông Ngô Quang Vũ (39 tuổi, ngụ tại Phường 6, TP Đà Lạt) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 51 khách và 20 nhân viên trong quán có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý. Qua kiểm tra nhanh, phát hiện 30 người dương tính với ma tuý; trong đó, có 4 nhân viên.

Nhiều đối tượng qua kiểm tra nhanh phát hiện dương tính với chất ma túy

Đoàn công tác đã lập biên bản ghi nhận; đồng thời, đưa các đối tượng về trụ sở tiếp tục làm việc. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng tạm giữ 4 thùng rượu, bia ngoại các loại để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh chưa xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của cơ sở.

Các đối tượng dương tính với ma túy tại cơ quan điều tra

Cùng thời điểm trên, Công an TP Đà Lạt cũng đã bất ngờ đột kích và kiểm tra quán bar Warm Night Club (Phường 2, Đà Lạt). Vào thời điểm kiểm tra trong bar có 122 khách, 38 nhân viên. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện 4 nhân viên và 2 khách dương tính với chất ma tuý và phát hiện tại quán có 1 gói cần sa khô.

Qua kiểm tra, cơ sở không xuất trình hồ sơ phòng cháy chữa cháy, 22 nhân viên không đảm bảo đăng ký hợp đồng lao động. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 15 bình shisha và 2 bình khí cười không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá...

Hiện, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN