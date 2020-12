Thuê phòng trọ trồng cần sa

(LĐ online) - Qua công tác trinh sát, khoảng 16 giờ ngày 3/12, Công an Phường 6, TP Đà Lạt đã phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt bất ngờ kiểm tra phòng trọ số 5 trên đường Mai Hắc Đế do Lê Minh Tuấn (25 tuổi, trú tại Phường 4, Đà Lạt) thuê phát hiện 2 gốc cây cần sa loại lớn và 4 cây con.

Đối tượng và tang vật

Tại căn phòng này có lắp đặt hệ thống đèn led cường độ mạnh, cùng máy đo nhiệt độ, quạt, hệ thống lọc gió chuyên nghiệp phụ vụ cho việc trồng cây cần sa.

Làm việc với cơ quan Công an, Tuấn khai 2 gốc cây cần sa trên được trồng từ tháng 7, còn 4 cây mầm con mới ươm trong vài ngày gần đây. Vì không đạt chất lượng như mong muốn nên Tuấn đã cắt 2 thân, để lại gốc.

Tuấn cũng khai nhận bắt đầu sử dụng cần sa từ tháng 7/2020, đối tượng thuê nhà trọ rồi lên mạng học cách trồng và mua hạt giống về làm theo.

Công an Phường 6 đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang đối với Lê Minh Tuấn; đồng thời, niêm phong thu giữ các tang vật để tiếp tục điều tra xử lý.

NGUYÊN THI – LÊ TIẾN