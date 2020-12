Tiếp tục bắt đối tượng tàng trữ ma túy trong phòng trọ

(LĐ online) - Khi Lâm cùng bạn gái đang ở trong phòng trọ thì bị Công an phường Lộc Sơn (TP Bảo Lộc) đột kích bắt quả tang cùng 4 gói ma túy mà đối tượng cất giấu trong túi áo khoác.

Nguyễn Phạm Thái Lâm bị bắt giữ khi đang tàng trữ trái phép 4 gói nilon chứa ma túy trong phòng trọ

Sáng 19/12, Công an phường Lộc Sơn cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ bàn giao Nguyễn Phạm Thái Lâm (21 tuổi, ngụ tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) cho Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào tối 18/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Lộc Sơn (TP Bảo Lộc) đã đột kích vào một nhà trọ tại hẻm 24 Hà Giang (phường Lộc Sơn) và phát hiện đôi nam, nữ có các biểu hiện bất thường với nhiều nghi vấn là Nguyễn Phạm Thái Lâm và Huỳnh Thị N. (18 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc – bạn gái của Lâm).

Công an đã tiến hành kiểm tra phòng trọ, tư trang và trên người đôi nam, nữ thì phát hiện trong túi áo khoác của Lâm có 4 gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy đá.

Theo lời khai ban đầu của Lâm với cơ quan công an, số ma túy nói trên được đối tượng mua lại từ một người khác để sử dụng và bán lại cho các con nghiện kiếm lời.

Ngay sau đó, Công an phường Lộc Sơn đã báo cáo vụ việc với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc cùng phối hợp tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật; đồng thời, ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Phạm Thái Lâm để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Đại tá Phùng Tất Thành – Trưởng Công an TP Bảo Lộc, xác định tội phạm ma túy là nguồn cơn phát sinh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Vì vậy, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp cuối năm 2020, Công an TP chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ triển khai đồng loạt các phương án đấu tranh, truy quét các loại tội phạm. Trong đó, tập trung đánh mạnh vào tội phạm liên quan đến chất ma túy. Với quyết tâm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân, Công an TP Bảo Lộc thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống, truy quét với phương châm “không khoan nhượng cho bất cứ loại tội phạm, tệ nạn xã hội nào”.

Sau hơn 4 ngày ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp cuối năm, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Bảo Lộc đã triệt phá thành công 4 vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và bắt giữ 4 đối tượng liên quan; đồng thời, bắt giữ 1 đối tượng trốn truy nã nguy hiểm và đấu tranh, triệt phá nhiều vụ việc liên quan đến các loại tội phạm, tệ nạn xã hội khác xảy ra trên địa bàn.

HẢI ĐƯỜNG