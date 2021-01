Bắt giam 3 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

(LĐ online) - Sáng 16/1/2021, Công an huyện Đạ Huoai cho biết, đơn vị đang tam giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Hà Thị Thúy Ny (34 tuổi), Hà Quốc Đại (36 tuổi) cùng ngụ tại thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai) và Trần Trung Nghĩa (34 tuổi, ngụ tại xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ các hành vi “Tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng Ny, Nghĩa và Đại bị bắt quả tang đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy

Theo cơ quan điều tra, đây là 3 đối tượng liên quan đến vụ án ma túy được Công an huyện Đạ Huoai lập chuyên án đấu tranh, triệt phá từ tháng 10/2020.

Sau hơn 3 tháng lập chuyên án đấu tranh, vào chiều 14/1/2021, các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện Đạ Huoai phối hợp cùng Công an thị trấn Mađaguôi đã đột kích khám xét khẩn cấp căn nhà trên đường Hùng Vương (Tổ dân phố 12, thị trấn Mađaguôi).

Qua khám xét, công an phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng Hà Thị Thúy Ny, Hà Quốc Đại và Trần Trung Nghĩa đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan công an đã khám xét, phát hiện, thu giữ trong phòng, trên người các đối tượng 23 túi nilon và 2 gói giấy chứa tinh thể màu trắng nghi chất ma túy.

Trong đó, tại phòng của Ny, Công an thu giữ 23 túi nilon chứa ma túy đá và nhiều dụng cụ sử dụng chất ma túy. Tại phòng Đại và trên người Nghĩa, công an thu giữ 2 gói giấy chứa bột trắng nghi là heroin và một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Công an huyện Đạ Huoai đã tiến hành lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang; đồng thời, lập biên bản niêm phong, thu giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

• Công an huyện Đạ Huoai thông tin, vào ngày 6/1/2021, Công an huyện đã vận động đối tượng Huỳnh Ngọc Tâm (31 tuổi, ngụ tại Thôn 3, xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai) ra đầu thú tại cơ quan công an.

Trước đó, vào tháng 3/2011, Tâm bị Công an huyện Đạ Huoai khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, nhân lúc được tại ngoại, Tâm đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 13/7/2011, Tâm bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đạ Huoai phát lệnh truy nã can tội “Cố ý gây thương tích” cho đến ngày ra đầu thú.

Hiện, Tâm đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN QUÂN