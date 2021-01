Tạm giữ 3 đối tượng cho vay với lãi suất lên đến 869%/tháng

(LĐ online) - Ngày 15/1/2021, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự, quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Đà Lạt cho biết đã tạm giữ các đối tượng Nguyễn Văn Hùng (25 tuổi), Đào Anh Sỹ (30 tuổi) và Lê Duy Bắc (27 tuổi), đều trú tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn TP Đà Lạt.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, vào đêm 14/1, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự, quản lý kinh tế và chức vụ đã phát hiện tại khu vực đường Nguyễn Thị Nghĩa và Bùi Thị Xuân và đường Xuân An (TP Đà Lạt) xuất hiện một số đối tuộng đi xe máy và rải một số tờ quảng cáo với nội dung “hỗ trợ tài chính vay trả góp” cùng số điện thoại liên hệ. Qua đó, Đội đã phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt cùng Công an Phường 2 tiến hành truy xét và tạm giữ 3 đối tượng trên.

Tại cơ quan Công an, ban đầu Hùng khai nhận, Hùng đến Đà Lạt từ cuối tháng 9/2020 và bắt đầu cho vay tại TP Đà Lạt bằng hình thức rải tờ rơi, quảng cáo hỗ trợ tài chính để tìm khách hàng. Tổng số khách hàng mà Hùng đã cho vay tại Đà Lạt là 13 người với tổng số tiền vay là 200 triệu đồng, với lãi suất cho vay dao động theo từng khoản vay. Hình thức vay trả góp theo ngày với chu kỳ vay là 25 ngày. Tiền lãi và gốc được chia đều cho từng ngày được Hùng thu theo ngày hoặc người vay chuyển vào tài khoản ngân hàng của Hùng.

Quá trình cho vay, nếu khách hàng có nhu cầu vay nhiều tiền mà Hùng không đủ thì Hùng sẽ rủ Bắc cùng chung vốn để cho vay. Cả hai đã thực hiện 5 lượt góp vốn cho 2 khách hàng vay tổng số tiền 100 triệu.

Còn Đào Anh Sỹ thường đi rải tờ rơi quảng cáo giúp Hùng và Bắc.

Quá trình xác minh ban đầu, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự, quản lý kinh tế và chức vụ đã làm việc với 10 người vay tiền của Hùng và Bắc trên địa bàn TP Đà Lạt. Qua đó xác định tổng số tiền gốc mà Hùng và Bắc đã cho vay là gần 207 triệu đồng; lãi suất cho vay từ 36 đến 869%/tháng. Tổng số tiền gốc và lãi đã thu là trên 225 triệu đồng; trong đó, tiền lãi bất hợp pháp là trên 103 triệu đồng.

Hiện, Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục đấu tranh, xác minh mở rộng điều tra làm rõ vụ việc./.

ĐAM TRỌNG