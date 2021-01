Bắt quả tang 2 vụ ma túy trong đêm

(LĐ online) - Hai vụ án liên quan đến ma túy đã bị Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an Phường 4 và Phường 9 bắt quả tang trong đêm 19/1/2021.

Đối tượng Trần Văn Duy cùng tang vật khi bị bắt quả tang

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân và qua công tác trinh sát, vào khoảng 23 giờ 20 phút ngày 19/1, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an Phường 9 đã phát hiện tại một hẻm ở đường Phan Chu Trinh có một nam thanh niên bước xuống từ xe taxi. Khi thấy lực lượng công an, đối tượng liền lấy từ túi áo ra một gói giấy màu trắng và ném xuống đường ngay sau phía sau đuôi xe taxi, nhưng bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang ngay tại chỗ.

Qua kiểm tra tại chỗ, lực lượng công an phát hiện bên trong gói giấy màu trắng mà đối tượng ném ra đường có 5 gói nylon dạng túi zíp chứa chất tinh thể màu trắng và 1 gói có chứa 4 viên nén màu hồng nghi là ma túy.

Đối tượng khai tên là Trần Văn Duy (23 tuổi, trú tại TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận). Duy cũng khai nhận chất tinh thể màu trắng và số viên nén trên là ma túy và thuốc lắc của Duy mang theo để sử dụng. Duy đã sử dụng ma túy từ tháng 12/2019 đến nay. Lực lượng công an đã tạm giữ đối tượng Duy cùng tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Hữu Đức Hoàng cùng tang vật khi bị bắt quả tang

Tiếp đó, vào khoảng 23 giờ 50 ngày 19/1, qua công tác trinh sát, tổ công tác Công an Phường 4 phát hiện 1 nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn đứng trên đường Hoàng Văn Thụ. Qua kiểm tra hành chính, nam thanh niên này khai nhận tên Nguyễn Hữu Đức Hoàng (26 tuổi, trú tại Đào Duy Từ, Phường 4, Đà Lạt) và phát hiện bên trong túi quần Hoàng đang mặc có một hộp màu xám bạc, bên trong có 4 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Hoàng khai nhận 4 gói nilon màu trắng đều là ma túy đá do Hoàng mua về để sử dụng. Công an Phường 4 đã tạm giữ đối tượng cùng tang vật; đồng thời, làm các thủ tục bàn giao đối tượng và tang vật về Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra làm rõ.

ĐAM TRỌNG