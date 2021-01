Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

(LĐ online) - Ngày 19/1, thông tin từ UBND tỉnh cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp vừa ban hành Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Công an huyện Đam Rông vừa bắt quả tang nhóm thanh niên tàng trữ, buôn bán pháo hoa trên địa bàn ngày 16/1

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý và sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu do: Việc buôn bán pháo mang lại lợi nhuận cao nên một số đối tượng cố tình vi phạm các quy định của pháp luật sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép để cung cấp ra thị trường vào thời điểm cuối năm, cận Tết Nguyên đán; một bộ phận người dân vẫn còn ảnh hưởng phong tục đốt pháo đón giao thừa; …

Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/01/2021. Để việc triển khai thực hiện Nghị định đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, đáp ứng yêu câu quản lý nhà nước và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

Tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, địa phương, đơn vị và Nhân dân.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, giao phối họp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý, sử dụng pháo; đồng thời, quản lý chặt chẽ đối với các cơ sở, các đối tượng được phép buôn bán, sử dụng pháo hoa thuộc phạm vi quản lý theo quy định; tổ chức phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; vận động Nhân dân giao nộp pháo và chủ động cung cấp, phản ánh thông tin về việc mua, bán, tàng trữ, sử dụng pháo,...

Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức vận chuyển, bảo quản, tổ chức bắn pháo hoa nổ, thuốc pháo hoa đảm bảo an toàn và đúng quy định.

UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương, Sở Y tế, Văn hoá Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chi Cục Hải quan Đà Lạt, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, tăng cường công tác kiểm tra để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân nắm vững, nâng cao nhận thức, không vi phạm;…

Trước đó, ngày 15/12/2020, Công an tỉnh Lâm Đồng và các địa phương đã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội dịp cuối năm. Tính tới ngày 15/1, Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố qua kiểm tra, rà soát đã triệt phá hơn 50 vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ gần 700kg pháo nổ các loại.

C.THÀNH