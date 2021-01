Bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ một lượng lớn ma túy

(LĐ online) - Sau thời gian dài mật phục, theo dõi, các trinh sát Công an Phường 2 (TP Bảo Lộc) bất ngờ đột kích vào một căn nhà tại hẻm 496 Trần Phú (Phường 2) bắt gọn 2 đối tượng tàng trữ trên người tổng cộng 8 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá.

Vũ Đình Thiện Quốc và Nguyễn Trần Hoài Phương bị bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy

Đến 18 giờ ngày 13/1/2021, Công an Phường 2 (TP Bảo Lộc) đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục bàn giao 2 đối tượng, gồm: Vũ Đình Thiện Quốc (23 tuổi, ngụ tại thôn Tân Vượng, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) và Nguyễn Trần Hoài Phương (27 tuổi, ngụ tại Thôn 9, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) cho Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về may túy Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, các trinh sát Công an Phường 2 đã đột kích vào một căn nhà tại hẻm 496 Trần Phú (Phường 2, TP Bảo Lộc). Thời điểm lực lượng công an đột kích, trong căn nhà nói trên có 6 người (4 nam và 2 nữ). Qua khám xét trên người các đối tượng, công an phát hiện có 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, đối tượng Vũ Đình Thiện Quốc tàng trữ trái phép trong túi quần 5 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, có tổng trọng lượng hơn 49,15 gam. Trong khi đó, Nguyễn Trần Hoài Phương tàng trữ trong túi quần 3 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá, có tổng trọng lượng 16,05 gam.

Số ma túy công an thu giữ trên người 2 đối tượng

Ngay sau đó, Công an Phường 2 TP Bảo Lộc đã lập biên bản bắt giữ người phạm tôi quả tang đối với Vũ Đình Thiện Quốc và Nguyễn Trần Hoài Phương; đồng thời, lập biên bản niêm phong, thu giữ số ma túy cùng một số tang vật liên quan của 2 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngoài 2 đối tượng phạm tội quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Công an Phường 2 cũng đã làm việc, lấy lời những người liên quan có mặt tại hiện trường thời điểm công an đột kích vào căn nhà nói trên để phục vụ công tác điều tra.

HẢI ĐƯỜNG