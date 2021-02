Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chặt phá cây trồng

(LĐ online) - Sáng 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Di Linh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Thanh (43 tuổi, trú tại Thôn 4, xã Hòa Nam, huyện Di Linh) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Công an huyện Di Linh đọc lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Thanh

Trước đó, vào ngày 12/2/2021 Đội Cảnh sát hình sự công an huyện Di Linh nhận được đơn trình báo của bà Phạm Thị Thanh (59 tuổi, ngụ tại Thôn 4, xã Hòa Nam) về việc vườn cà phê của gia đình bị kẻ xấu chặt phá.

Qua điều tra, xác minh, công an huyện Di Linh đã mời Phạm Văn Thanh lên làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận, do xích mích tình cảm với con gái bà Thanh nên nảy sinh ý định trả thù.

Vào ngày 11/2/2021, lợi dụng đêm tối, Phạm Văn Thanh đã lẻn vào vườn cà phê nhà bà Phạm Thị Thanh và tiến hành chặt phá 135 cây cà phê ghép, 5 cây mắc ca, 3 cây mít, 13 cây sầu riêng và 2 cây bơ. Tổng giá trị thiệt hại là khoảng gần 15 triệu đồng.

Theo Công an huyện Di Linh, gần đây trên địa bàn huyện đã xảy ra rất nhiều vụ phá hủy cây trồng của người dân, gây bức xúc trong Nhân dân. Lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn khi đấu tranh với các loại tội phạm này, vì các đối tượng thường thực hiện vào ban đêm ít người qua lại. Qua đây, cơ quan công an khuyến cáo người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình.

Hiện, Công an huyện Di Linh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

ANH KHOA - DUY NHÃ