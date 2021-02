Chỉ đạo khẩn xử lý vụ lấn chiếm gần 4 hecta đất lâm nghiệp ở Nao Quang

(LĐ online) - Ngày 24/2, liên quan đến vụ việc “Ken, đốt gốc cây rừng lấn chiếm trái phép gần 4 hecta đất lâm nghiệp ở Nao Quang” mà Báo Lâm Đồng Online đã phản ánh ngày 23/2, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm Nguyễn Ngọc Nhi đã đã ký văn bản khẩn giao các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường với gần 4 hecta đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 442 (Nao Quang, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) bị các đối tượng lấn chiếm trồng cà phê

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam B’ri, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng UBND xã Lộc Phú khẩn trương kiểm tra, làm rõ các nội dung báo chí phản ánh. Các cơ quan chức năng và UBND xã Lộc Phú có trách nhiệm lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định trước ngày 26/2/2021.

Cùng ngày, ông Trương Hoài Minh – Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm cùng Công an huyện và các cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, ghi nhận vụ việc lấn chiếm đất lâm nghiệp xảy ra tại Tiểu khu 442 thuộc địa phận Thôn 6 – Nao Quang (xã Lộc Phú).

Theo Công an huyện Bảo Lâm, liên vụ việc nhóm người lạ mặt xăm trổ mang theo hung khí vào đe dọa người dân phản ánh về tình trạng ken, đốt gốc thông, bạch đàn cổ thụ lấn chiếm đất nông nghiệp tại Tiểu khu 442, đến hiện tại, cơ bản công an đã triệu tập các đối tượng liên quan lên làm việc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm. “Tới đây, khi hoàn tất công tác điều tra, xác minh, đơn vị sẽ trả lời bằng văn bản cho những người có quyền lợi; đồng thời, sẽ thông tin vụ việc đến các cơ quan báo chí” – một lãnh đạo Công an huyện Bảo Lâm cho biết.

Những cây bạch đàn và thông cổ thụ bị các đối tượng ken, đốt gốc triệt hạ để lấn chiếm đất lâm nghiệp

Như Báo Lâm Đồng Online đã thông tin, thời gian qua, bức xúc trước tình trạng một số đối tượng đốn hạ rừng thông ba lá, bạch đàn cổ thụ xảy ra tại Tiểu khu 442 thuộc địa phận Nao Quang, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm để chiếm đất trồng cà phê xảy ra trong thời gian dài, người dân đã có đơn trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép tại Tiểu khu 442 là gần 4 hecta. Tuy nhiên, sau khi bà con gửi đơn phản ánh tới chính quyền và cơ quan chức năng, cũng là lúc xuất hiện nhóm người thanh niên, với hơn 20 người xăm trổ mang theo hung khí có mặt tại Tiểu khu 442 rượt đuổi và đe dọa yêu cầu bà con rút đơn kiến nghị. Vụ việc, khiến người dân càng bức xúc, lo lắng và phải cầu cứu chính quyền và cơ quan chức năng.

HẢI ĐƯỜNG