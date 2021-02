Phạt nguội 28 trường hợp vi phạm Luật Giao thông qua camera an ninh

(LĐ online) - Sáng 27/2, Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự, Công an TP Đà Lạt cho biết, thời gian qua đơn vị đã lập biên bản, xử phạt nguội 28 trường hợp vi phạm Luật Giao thông; trong đó, có 3 trường hợp người dân đổ rác bừa bãi trên đèo Mimoza.

Hành vi đổ rác trái phép của tài xế đã bị xử phạt 1,5 triệu đồng

Theo đó, thông qua hệ thống camera an ninh của Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự, từ ngày 15/12/2020 tới 26/2/2021, đơn vị đã lập biên bản xử phạt hành chính 28 trường hợp vi phạm Luật Giao thông với các lỗi: Đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, lùi xe trên đường ngược chiều, dừng đón trả khách sai quy định với tổng số tiền xử phạt 17,4 triệu đồng.

Một cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự cho biết, với các trường hợp phạt nguội thông qua camera an ninh như trên, đơn vị sẽ mời người vi phạm lên làm việc, giải thích lỗi vi phạm, kết hợp tuyên truyền Luật Giao thông. Người vi phạm được xem lỗi vi phạm trích xuất từ camera an ninh, chấp hành xử phạt vi phạm theo quy định.

Hệ thống camera an ninh giúp Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự xử phạt nhiều trường hợp đậu đỗ, đón trả khách sai quy định thời gian qua

“So với thời gian trước đó, từ cuối tháng 12/2020 tới nay, việc xử phạt vi phạm Luật Giao thông qua các nút giao thông, vòng xuyến trên địa bàn qua hệ thống camera an ninh được lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn. Nhờ đó, việc đậu đỗ, đón trả khách, lùi xe sai phép tại các nút giao thông chính trên địa bàn thành phố cơ bản có chuyển biến tốt hơn” – vị cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự cho hay.

Được biết, ngoài chức năng giám sát xe ra vào thành phố, phòng ngừa ùn tắc giao thông, điều tiết giao thông, xử phạt nguội các hành vi vi phạm Luật Giao thông, hệ thống camra an ninh còn giúp phối hợp cùng các đội nghiệp vụ Công an TP Đà Lạt truy vết tội phạm, hỗ trợ đắc lực cho công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

Riêng đối với 3 trường hợp tài xế đổ rác thải nông nghiệp trái phép trên đèo Mimoza, Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự cho biết qua dữ liệu của hệ thống camera Trung tâm Điều hành Thông minh Đà Lạt ghi nhận chuyển qua, ngày 8/2, đơn vị đã triệu tập 3 trường hợp lên làm việc. Tại cơ quan Công an, các tài xế đã thừa nhận hành vi đổ chất thải nông nghiệp không đúng nơi quy định; đồng thời, cam kết không tái phạm. Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự Công an TP Đà Lạt đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng/trường hợp.

C.THÀNH