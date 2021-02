Tự chế pháo nổ, nam thanh niên bị công an triệu tập

(LĐ online) - Sáng 10/2, Công an thị trấn Phước Cát (huyện Cát Tiên) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Trần Đình Hùng (18 tuổi, ngụ tại Tổ dân phố 10, thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên) để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi tự chế pháo nổ và đốt pháo trái phép.

Số pháo do Hùng tự chế bị công an thu giữ

Trước đó, vào đêm 9/2, qua công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn, Công an thị trấn Phước Cát phát hiện Hùng đang đốt pháo. Khi thấy cơ quan công an, Hùng đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị trấn Phước Cát xác định, ngoài việc đốt pháo, Hùng còn có hành vi tự chế pháo nổ trái phép. Từ những bằng chứng thu thập được, Công an thị trấn Phước Cát đã triệu tập Trần Đình Hùng tới trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp tự chế pháo nổ của mình. Hùng khai, bản thân đã tiến hành tự chế 12 quả pháo để nổ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Hiện, Hùng đã đốt nổ 4 quả và 8 quả đang cất giấu tại nhà riêng. Khám xét nơi ở của Hùng, Công an thị trấn Phước Cát đã phát hiện và lập biên bản thu giữ 8 quả pháo tự chế.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tối 9/2, Công an thị trấn Phước Cát (huyện Cát Tiên) còn phát hiện và triệu tập Hoàng Văn Sơn (52 tuổi, ngụ tại Tổ dân phố 9, thị trấn Phước Cát) lên làm việc để làm rõ hành vi đốt pháo nổ trái phép.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra, xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG