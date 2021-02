Phát 100 ngàn tờ rơi cảnh giác các loại tội phạm dịp tết

(LĐ online) - Ngày 8/2, Công an TP Đà Lạt cho biết, để tăng cường công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Công an TP Đà Lạt và Công an 16 phường, 4 xã trên địa bàn đã phát 100 ngàn tờ rơi tới tận nhà người dân, giúp nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản.

Công an TP Đà Lạt cho hay, nhằm đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2021 đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, Công an TP Đà Lạt thông báo một số thủ đoạn của tội phạm và biện pháp phòng ngừa đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và Nhân dân trên địa bàn.

Theo đó, trên tờ rơi, Công an TP Đà Lạt nêu và chỉ dẫn rõ hành vi của 4 loại tội phạm như: Cướp giật tài sản, đột nhập trộm cắp tài sản, trộm xe máy, trộm cắp, móc túi. Kèm theo đó, Công an hướng dẫn, chỉ ra biện pháp phòng, chống 4 loại tội phạm thường xảy ra dịp tết nêu trên.

Khi phát hiện những thông tin liên quan tới tội phạm, người dân kịp thời báo cáo về cơ quan công an gần nhất. Công an TP Đà Lạt nhấn mạnh sẽ đảm bảo giữ bí mật đối với thông tin tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật người dân cung cấp.

Người dân có thể liên hệ số trực ban của Công an TP Đà Lạt và 12 phường, 4 xã theo các số điện thoại sau:

- Trực ban Công an TP Đà Lạt: 02633.822.032.

- Trực ban Đội Hình sự: 02633.836.566

- Trực ban Đội Điều tra Tổng hợp: 02633.821445

- Đội Cảnh sát Kinh tế: 02633.835.765

- Công an Phường 1: 02633.822.066

- Công an Phường 2: 02633.822.009

- Công an Phường 3: 02633.822.034

- Công an Phường 4: 02633.822.276

- Công an Phường 5: 02633.822.627

- Công an Phường 6: 02633.822.084

- Công an Phường 7: 02633.822.238

- Công an Phường 8: 02633.822.226

- Công an Phường 9: 02633.822.064

- Công an Phường 10: 02633.822.260

- Công an Phường 11: 02633.822.750

- Công an Phường 12: 02633.822.769

- Công an xã Tà Nung: 02633.595.333

- Công an xã Xuân Thọ: 02633.593.381

- Công an xã Xuân Trường: 02633.838.300

- Công an xã Trạm Hành: 02633.591.194

C.THÀNH