Xử lý xe độ chế đua xe, đánh võng

(LĐ online) - Trong những ngày tết, lực lượng cảnh sát 141 Công an TP Bảo Lộc đã tuần tra, xử lý nhiều thanh thiếu niên sử dụng xe máy độ chế chạy tốc độ cao rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng...

Xe độ chế của các quái xế bị lực lượng công an thu giữ trong đêm 14/2 (mùng 3 Tết)

Theo Trung tá Nguyễn Trung Kiên – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP Bảo Lộc, bắt đầu từ ngày 13/2 (nhằm ngày mùng 2 Tết), đơn vị ghi nhận trên địa bàn xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập sử dụng xe máy độ chế có biểu hiện đua xe trái phép. Công an TP Bảo Lộc đã chỉ đạo cảnh sát 141 gồm các lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự và công an các phường, xã với hàng chục cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra trấn áp, xử lý người vi phạm đảm bảo cho người dân vui xuân, đón tết an toàn. Bắt đầu từ đêm mùng 2 Tết, lực lượng 141 chia làm 2 tổ công tác, một tổ tiến hành lập chốt công khai và tổ còn lại hóa trang trong những bộ thường phục lên đường thâu đêm xử lý các thanh thiếu niên điều khiển xe máy độ, chế gây mất an toàn giao thông.

Từ 20 giờ tối mùng 2 đến khoảng 3 giờ sáng mùng 3 Tết, lực lượng 141 đã kiểm tra hàng chục trường hợp người tham gia giao thông điều khiển xe máy có các biểu hiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ; trong đó, có nhiều trường hợp vi phạm bị lập biên bản xử lý. Đặc biệt, vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng 14/2 (mùng 3 Tết), xuất hiện một nhóm với hơn 20 thanh thiếu niên tụ tập rú ga, nẹt pô, lạng lách, đáng võng trên Quốc lộ 20 và các tuyến đường trung tâm TP Bảo Lộc. Khi gặp lực lượng công an chốt chặn công khai trên đường 28 Tháng 3 nối Quốc lộ 20, nhóm này cùng nhau rồ ga chạy với tốc độ cao thách lực lượng làm nhiệm vụ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trước tình trạng trên, các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Bảo Lộc mặc thường phục đã nhanh chóng xâm nhập vào đám đông tìm cơ hội trấn áp, xử lý. Tuy nhiên, hầu hết các quái xế đều liều lĩnh, manh động vượt cả đèn đỏ gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an trong việc tiếp cấn trấn áp, xử lý vi phạm. Ngày sau đó, các cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời áp sát khống chế, bắt giữ 4 thanh thiếu niên trong nhóm quái xế tổ chức đua xe trái phép.

Một chiếc xe máy độ chế làm thay đổi toàn bộ hình dáng, kết cấu xe của thanh thiếu niên trong nhóm đua xe trái phép bị công an thu giữ

Trong quá trình tuần tra, truy quét, trấn áp xử lý người vi phạm, nhiều thanh thiếu niên rất manh động, tinh quái tìm cách rú ga bỏ chạy, thậm chí còn vứt bỏ xe máy tháo chạy khi bị lực lượng công an áp sát vây bắt. Theo ghi nhận, hầu hết các xe máy được các trinh sát bắt giữ là xe độ, chế thay pô, xoáy nòng, đôn dên… làm thay đổi kết cấu, hình dáng xe. Các xe độ, chế này đều do các thanh thiếu niên từ 15 - 25 tuổi đến từ các địa phương như Di Linh, Bảo Lâm, TP Bảo Lộc và tỉnh Đồng Nai điều khiển với tốc độ cao, lạng lách, đáng võng, rú ga, nẹt pô.

Cơ quan công an làm việc với các thanh, thiếu niên vi phạm

Trung tá Nguyễn Trung Kiên – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an TP Bảo Lộc cho biết: Trong khi cả nước đang oằn mình triển khai đồng bộ các biện pháp chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn cho Nhân dân vui xuân, đón tết thì một bộ phận thanh thiếu niên lại thiếu ý thức tụ tập sử dụng xe máy độ chế đua xe trái phép khiến người dân không khỏi bức xúc. Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để giáo dục, răn đe và làm gương cho những người khác nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Nhờ vậy, từ ngày 30 Tết đến nay, trên địa bàn TP Bảo Lộc không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào.

