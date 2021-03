Bảo Lộc: Xử lý hơn 140 xe độ chế trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

(LĐ online) - Ngày 10/3, Công an TP Bảo Lộc cho biết, sau hơn 2 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trước trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng 141 Công an TP đã đấu tranh, xử lý, ngăn chặn nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Phần lớn xe máy độ chế công an thu giữ là do thanh thiếu niên điều khiển

Theo đó, trong 2 tháng qua, với quyết tâm xử lý triệt để tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn, lực lượng 141 Công an TP Bảo Lộc đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, có mặt tại khắp các điểm nóng có nguy cơ xảy ra đua xe trái phép. Qua đó, lực lượng 141 Công an TP Bảo Lộc đã triển khai 66 buổi ra quân trấn áp, xử lý các thanh, thiếu niên điều khiển xe độ chế chạy tốc độ cao, lạng lách, đáng võng, rú ga, nẹt pô gây mất an toàn giao thông và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Kết quả, các lực lượng đã lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ 141 xe máy độ chế, xe mô tô phân khối lớn vi phạm; đồng thời, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 240 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm khi điểu khiển xe độ chế.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự Công an TP Bảo Lộc thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm khi tham gia giao thông. Qua đó, đã phát hiện lập biên bản 444 trường hợp; trong đó, có 204 ô tô vi phạm các quy định Luật Giao thông đường bộ. Hiện, Công an TP Bảo Lộc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 700 triệu đồng và đang tạm giữ 167 xe máy và 2 ô tô.

Cùng với đó, lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành 11 buổi kiểm tra nồng độ cồn đối với gần 1.000 lượt người điều khiển phương tiện giao thông. Qua đó, phát hiện 26 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 134 triệu đồng.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội Công an TP Bảo Lộc còn hoàn thành hồ sơ chuyển Sở Giao thông Vân tải Lâm Đồng xử lý 23 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ vượt thẩm quyền xử lý của đơn vị.

KHÁNH PHÚC