Cần sớm khắc phục những ''điểm đen'' trên đèo Bảo Lộc

Đèo Bảo Lộc nằm trên Quốc lộ 20 - tuyến giao thông đường bộ huyết mạch nối Lâm Đồng và các tỉnh phía miền Đông Nam Bộ. Thời gian gần đây, dù đèo này đã được mở rộng hơn nhiều so với trước đây nhưng vẫn là “điểm đen” về tai nạn giao thông (TNGT) của tỉnh.

Đèo Bảo Lộc dài hơn 10 km, nhiều đoạn quanh co và khuất tầm nhìn khá nguy hiểm

Đèo quanh co, tài xế vượt ẩu

Đèo Bảo Lộc nối giữa TP Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai có chiều dài 10 km, với hàng chục khúc cua gấp, nhiều đoạn uốn lượn nguy hiểm. Thế nhưng, theo quan sát của chúng tôi, nhiều tài xế khi lái xe qua đèo này vẫn còn trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu, kể cả khi đi qua những đoạn cua nguy hiểm. Theo thống kê từ Ban An toàn giao thông tỉnh, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 36 vụ tai nạn (tăng 17 vụ, tăng hơn 89% so với cùng kỳ), làm 25 người chết, 21 người bị thương. Trong đó, tại đèo Bảo Lộc xảy ra hơn 10 vụ, làm 1 người chết và nhiều người bị thương.

Khu vực được xác định thường xuyên xảy ra tai nạn trên đoạn đèo này ở các vị trí như Km 106 + 100, Km 104 + 500 khúc cầu hẹp, Km 103 miếu Ba Cô, Km 101 + 800 Tượng đài Đức Mẹ và Km 8 + 900. Đây cũng chính là những “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ TNGT được lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) và cơ quan chức năng chỉ ra. Các vụ TNGT xảy ra tại những “điểm đen” này nhẹ thì va chạm, lật xe làm người bị thương, phương tiện hư hỏng; nặng thì xe lao xuống vực, tông vào vách núi, tai nạn liên hoàn, các phương tiện tông nhau trực diện làm chết người.

Cụ thể, trong khoảng đầu tháng 3/2021, tại đèo Bảo Lộc liên tiếp xảy ra 3 vụ TNGT khiến ít nhất 1 người chết, nhiều người khác bị thương. Ngày 2/3, tại Km 101, đoạn qua Tượng đài Đức Mẹ xảy ra vụ TNGT giữa xe tải đang lên đèo và xe tải đầu kéo kéo theo container chở hàng đang xuống dốc theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến xe tải đầu kéo kéo theo container lao xuống vực sâu hơn 20 m bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe tải điều khiển xe lên đèo Bảo Lộc vượt lấn đường, va chạm với xe tải đầu kéo khiến chiếc xe tải mất lái lao thẳng xuống vực. Rất may vụ tai nạn này không thiệt hại về người nhưng để lại nhiều điều đáng suy ngẫm về ý thức lái xe trên đường đèo của cánh tài xế và cả những yếu tố giao thông cần khắc phục trên tuyến đèo. Trước đó, cũng tại đoạn này, một chiếc xe du lịch tư nhân 7 chỗ do phóng nhanh, không làm chủ tốc độ cũng đã tự mất lái tông vào đường hộ lan khiến một người tử nạn.

Trước tình hình đó, chính quyền và các ngành chức năng cũng đã triển khai nhiều giải pháp như tiến hành sửa chữa, nâng cấp mặt đường, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng và lắp đặt thêm biển cảnh báo, gương cầu lồi trên đèo. Tuy nhiên, có vẻ như những giải pháp ấy vẫn chưa thể giúp tuyến đường đèo này giảm triệt để các vụ TNGT. Tình hình TNGT trên đèo Bảo Lộc vẫn diễn biến phức tạp.

Cần nhiều giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn

“Do công việc, tôi thường xuyên đi qua tuyến đèo này. Tôi thấy đây là một tuyến rất quanh co, nguy hiểm. Đèo Bảo Lộc có lượng xe qua lại khá đông, lại thường xuyên có lượng lớn xe tải đầu kéo container dài và xe khách giường nằm qua lại cùng với nhiều loại phương tiện khác nhau nên lại càng nguy hiểm. Bản thân tôi thấy có một số đoạn bị khuất, hẹp nên các xe có chiều dài lớn như xe tải đầu kéo và xe khách giường nằm đi qua rất nguy hiểm. Để đảm bảo hơn về an toàn giao thông, tôi kiến nghị, Nhà nước quan tâm mở rộng một số khúc cua, đặc biệt là đoạn cầu cạn trên đèo để thuận lợi hơn cho các loại xe lưu thông” - tài xế xe tải Lương Văn Phương (Đức Trọng) kiến nghị.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Madagui, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Thư cho biết: “Đèo Bảo Lộc là tuyến đèo có nhiều loại xe lưu thông qua lại. Các đèn vàng, các biển cảnh báo dành cho các xe hiện cũng đã được cơ quan chức năng lắp đặt khá đầy đủ. Để khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến đèo này, chúng tôi cũng đã kiến nghị khắc phục 5 điểm có nguy cơ tiềm ẩn TNGT như: Mở rộng cầu hẹp tại Km 104 + 500; xây cầu cạn tại Km 101+800, đây là khúc cua khá nguy hiểm nhất là với những lái xe không quen chạy đường đèo khi qua khúc cua đó; khúc cầu hẹp hiện khá nguy hiểm nhưng không có lan can; mở rộng khúc cua Km 103 miếu Ba Cô, Km 101 + 800 Tượng đài Đức Mẹ và Km 8 + 900.

Ngoài ra, trên đèo hiện một số đoạn đường đang bị tình trạng “sống trâu” gồ ghề rất nguy hiểm, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng cũng cần sớm được khắc phục. Các phương tiện đi lại tránh nhau rất nguy hiểm, sơ sẩy một chút thôi là có thể xảy ra tai nạn.

Để giảm thiểu TNGT ở đèo Bảo Lộc, ngoài việc khảo sát, tiến hành xử lý các điểm tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an toàn giao thông, được biết trong thời gian tới đây, Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng đã đề xuất lắp đặt 12 camera an ninh để giám sát và xử phạt nguội các tài xế vi phạm làn đường, phần đường, phóng nhanh vượt ẩu. Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh cũng cho biết, hiện Phòng cũng đã chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác tuần tra, thường xuyên trực chốt 24/24 và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua thực tế cũng cho thấy, lực lượng CSGT đóng tại đèo Bảo Lộc cũng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên đoạn đèo này để kiểm soát các phương tiện khi lưu thông trên đèo không tranh vượt, không phóng nhanh gây TNGT. “Để tăng tính răn đe và giáo dục, chúng tôi cũng tiến hành quay camera để phát hiện ra những hành vi vi phạm như những lỗi tranh vượt trên đèo vì đây là những lỗi thường xuyên gây ra TNGT trên đoạn đèo thời gian gần đây” - Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Madagui, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Thư cho biết.

