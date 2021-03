Cảnh giác thủ đoạn giả danh công an và lái xe của lãnh đạo để lừa đảo

(LĐ online) - Chiều 10/3, Công an huyện Đạ Tẻh cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các ngành chức năng và chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền tới toàn thể Nhân dân nâng cao cảnh giác thủ đoạn lừa đảo giả danh công an của của một số đối tượng để trục lợi.

Số thẻ cào điện thoại mà anh V. đã gởi cho đối tượng lừa đảo

Theo Công an huyện Đạ Tẻh, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện xuất hiện một số đối tượng nam, nữ gọi điện thoại tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ giả danh cán bộ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) Công an huyện Đạ Tẻh để lừa đảo.

Theo đó, các đối tượng này yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh mua tài liệu PCCC và nộp tiền tham gia tập huấn công tác PCCC trên địa bàn huyện.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, sau khi gọi điện thoại, các đối tượng gửi thông báo nội dung liên quan đến công tác PCCC như lịch mở lớp tập huấn PCCC do cảnh sát PCCC tổ chức cho các cơ quan, doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại địa bàn huyện qua zalo, tin nhắn điện thoại. Sau đó, các đối tượng đề nghị các đơn vị phải mua tài liệu và nộp tiền tập huấn thông qua bưu điện. Các đối tượng giả danh thường chọn những cơ sở kinh doanh như cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, mới hoạt động, chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC để gọi điện gợi ý mua tài liệu và nộp lệ phí tập huấn.

Để tránh sập bẫy chiêu lừa mua tài liệu PCCC của các đối tượng lừa đảo, Công an huyện Đạ Tẻh yêu cầu người dân cần nâng cao cảnh giác; đồng thời, chủ động tố giác tội phạm tới cơ quan công an gần nhất khi phát hiện các hành vi tương tự nêu trên của các đối tượng. Đây cũng là biện pháp để đảm bảo uy tín của lực lượng công an địa phương nói chung và cảnh sát PCCC Công an huyện nói riêng.

Tại TP Bảo Lộc, thời gian qua, trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng giả danh là lái xe của cán bộ, lãnh đạo địa phương và lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc gọi điện thoại cho các chủ nhà xe vận tải hành khách, vận tải hàng hóa để lừa đảo.

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh lái xe của lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật. Sau đó, các đối tượng bày ra chiêu trò đang chở các “sếp” đi công tác, đi du lịch. Với chiêu trò này, các đối tượng yêu cầu các chủ nhà xe nộp tiền điện thoại cho mình, với số tiền từ 500 ngàn đồng đến 3 triệu đồng.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, trong thời gian từ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến nay, đã có ít nhất 5 – 7 chủ nhà xe trên địa bàn TP Bảo Lộc sập bẫy các đối tượng lừa đảo. Anh V., một chủ nhà xe trên địa bàn xã Lộc Thanh (TP Bảo Lộc) phản ánh: “Khoảng vào đầu tháng 2/2021, có một người gọi điện thoại nói đang lái xe chở sếp đi chúc tết. Họ đọc họ tên các sếp và những địa điểm cần đi, thời gian bao nhiêu ngày. Rồi người đàn ông này lấy lý do này nọ, nhờ tôi nộp tiền điện thoại giúp. Nghĩ cũng chẳng bao nhiêu, lại quan hệ làm ăn nên tôi ra nộp cho 2 triệu đồng. Vài hôm sau, tôi thấy nhiều bạn bè gọi điện hỏi về nội dung này, tôi mới biết mình bị lừa”.

Vụ việc này đã được nhiều người bị lừa trình báo tới chính quyền và cơ quan công an trên địa bàn TP Bảo Lộc. Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang tiến hành xác minh, làm rõ.

HẢI ĐƯỜNG