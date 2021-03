Thêm 2 trường hợp bị xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt hành chính gần 75 triệu đồng 2 trường hợp lái xe ô tô có nồng độ cồn vượt 0,4 miligam/1 lít khí thở trên địa bàn huyện Đơn Dương.

Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an Đà Lạt kiểm tra nồng độ cồn tài xế trên đường Trần Phú theo chuyên đề

Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Đơn Dương qua kiểm tra đã xác định Trần Đình P. (32 tuổi, ngụ xã Ka Đô, huyện Đơn Dương) điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường, không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.

Căn cứ theo Nghị định 100/2019 của Chính phủ, UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trường hợp này 35 triệu đồng về vi phạm nồng độ cồn; 4 triệu đồng với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông và 900.000 đồng đối với hành vi không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường.

Cũng tại huyện Đơn Dương, ngày 16/3, Công an huyện qua kiểm tra theo chuyên đề đã xác định Nguyễn Thanh T. (24 tuổi, ngụ xã Lạc Lâm) đều khiến xe ô tô có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Trường hợp này, UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính 35 triệu đồng, phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe nêu trên trong thời gian 23 tháng.

Trước đó, ngày 15/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch kiểm tra, kiểm soát vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển phương tiện trên đường mà trong cơ thể có chất ma tuý, vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. Từ ngày 15/3 cho đến hết ngày 31/12, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Lâm Đồng, công an các địa phương sẽ triển khai thực hiện.

Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh được giao cùng các đơn vị liên quan sẽ tập trung các tuyến giao thông chính trong đô thị, cao tốc, quốc lộ trọng điểm, các tuyến vận tải hành khách du lịch, hàng hóa, các tuyến thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

C.PHONG