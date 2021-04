Phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh

(LĐ online) - Ngày 25/4, nguồn tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Đức Trọng và Công an TP Hồ Chí Minh vừa phá thành công chuyên án mang bí số 421L, phát hiện và thu giữ khoảng 1 kg ma túy.

Hai đối tượng Thanh (trái) và Long cùng tang vật bị bắt giữ

Chuyên án 421L được thiết lập theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh nhằm triệt phá đường dây hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh giữa Lâm Đồng và TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, qua công tác trinh sát, ngày 21/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý nắm được Nguyễn Vũ Bảo Long (43 tuổi, trú tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) và Hàng Kim Thanh (42 tuổi, trú Quận 1, TP Hồ Chí Minh) sẽ đi “lấy hàng” ở TP Hồ Chí Minh. Tiến hành đeo bám suốt gần 5 ngày đêm, đến rạng sáng 25/4, các trinh sát đã bắt quả tang 2 đối tượng đang mang ma túy về xã Tân Hội, huyện Đức Trọng và đã tổ chức vây bắt. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô của Long có 1 bịch ni lon màu đỏ chứa khoảng 1 kg tinh thể màu trắng nghi ma túy tổng hợp (dạng đá).

Ban đầu, làm việc với cơ quan công an, 2 đối tượng không thừa nhận số ma túy trên của mình. Tuy nhiên, qua nhiều giờ đấu tranh cùng với những chứng cứ khó chối cãi, Long bước đầu đã khai nhận lấy ma túy ở TP Hồ Chí Minh về Lâm Đồng để bán kiếm lời.

Ngoài số ma túy trên, cơ quan công an còn thu giữ thêm 6 điện thoại di động, 1 xe máy.

Đây là băng nhóm buôn bán ma túy chuyên nghiệp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng trong chuyên án có tiền án, tiền sự, có trang bị cả vũ khí nóng để đối phó với cơ quan công an.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Đây cũng là chiến công đáng ghi nhận và biểu dương của lực lượng Công an tỉnh trong triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ 30/4, 1/5 và bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

LÊ TIẾN - NGUYỄN NGHĨA