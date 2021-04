Xử lý nhóm thanh, thiếu niên đua xe trái phép

(LĐ online) - Sáng 1/4, Công an huyện Đạ Tẻh cho biết đang chỉ đạo các đội nghiệp vụ hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để xức lý nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái phép trên địa bàn.

28 xe máy đang bị Công an huyện Đạ Tẻh tạm giữ

Theo Công an huyện Đạ Tẻh, thời gian gần đây, đơn vị nhận được nhiều tin báo của quần chúng nhân dân về việc nhiều thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập đua xe trái phép tại khu vực trên địa bàn huyện như xã An Nhơn, thị trấn Đạ Tẻh và xã Đạ Kho.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ phố hợp cùng công an các xã, thị trấn triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình ngăn chặn, xử lý nhóm đua xe đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, vào khuya 31/3, Công anh huyện Đạ Tẻh phát hiện nhóm thanh, thiếu niên với hàng chục người tụ tập trên Tỉnh lộ 721, đoạn qua cầu Đạ Mí (thuộc địa bàn thị trấn Đạ Tẻh) điều khiển xe máy độ, chế rú ga, nẹt pô gây mất an toàn giao thông. Các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Đạ Tẻh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ vào cuộc ngăn chặn, xử lý.

Khi phát hiện có lực lượng công an, các đối tượng có hành vi chống trả, lao xe vào các cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ. Song, bằng tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng công an huyện đã phối hợp chốt chặn khống chế 18 thanh, thiếu niên; đồng thời, tạm giữ 28 xe máy của các thanh, thiếu niên tham gia đua xe tại hiện trường.

Với chiến công này, sáng 1/4, đồng chí Tôn Thiện Đồng - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh cùng đồng chí Nguyễn Mạnh Việt - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Tống Giang Nam - Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh đã tới chúc mừng, động viên và tặng giấy khen, thưởng nóng 10 triệu đồng cho tập thể Công an huyện.

HẢI ĐƯỜNG