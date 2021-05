Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke vẫn mở cửa cho khách hát và sử dụng ma túy

(LĐ online) - Mặc dù các dịch vụ vũ trường, quán bar, karaoke và trò chơi điện tử đã được yêu cầu tạm dừng từ 19 giờ ngày 3/5 để phòng chống dịch Covid-19, thế nhưng, một quán karaoke trên địa bàn TP Bảo Lộc vẫn bất chấp lệnh cấm mở cửa cho 13 nam, nữ tụ tập hát hò; trong đó, có nhiều người sử dụng ma túy.

Thời điểm công an kiểm tra, 1 phòng hát trong karaoke Cát An có 6 nam, nữ thanh niên đang phê ma túy

Ngày 7/5, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị đang hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để xử lý chủ quán karaoke Cát An (tại Phường 2, TP Bảo Lộc) cùng 13 người khách tụ tập hát karaoke và sử dụng ma túy trong quán để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, vào lúc 22 giờ ngày 6/5, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Bảo Lộc đã phối hợp kiểm tra, bắt quả tang quán karaoke Cát An (Phường 2, TP Bảo Lộc) không chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19 và đang mở cửa cho khách tụ tập hát hò, sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại 2 phòng hát trong quán có 13 người đang tụ tập hát hò (1 phòng 7 người và phòng còn lại 6 người). Trong đó, 1 phòng hát có 3 nam và 3 nữ đang vừa hát, vừa sử dụng ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện 1 đĩa sứ dùng đựng ma túy. Các thanh niên trong phòng hát này đều trong tình trạng phê ma túy, kiểm tra nhanh đều cho kết quả dương tính với chất ma túy.

https://youtu.be/CrYxLcuGps4

Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc tại 2 phòng hát nói trên và lập biên bản niêm phong, thu giữ các tang vật liên quan; đồng thời, làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán karaoke Cát An để phục vụ công tác điều tra. Đối với 6 nam, nữ sử dụng chất ma túy được triệu tập tới trụ sở Công an TP Bảo Lộc lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, karaoke Cát An là 1 trong 12 dịch vụ karaoke, internet được UBND Phường 2 (TP Bảo Lộc) tuyên truyền, ký cam kết tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19 theo văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

HẢI ĐƯỜNG