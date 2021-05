Tội phạm gây án tại Đà Lạt hầu hết là người ngoại tỉnh

Được mệnh danh là thành phố du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước, Đà Lạt lâu nay luôn là mảnh đất nhiều cơ hội cho các đối tượng trà trộn, thực hiện hành vi phạm tội. Chính vì vậy, số vụ trộm cắp, án hình sự hầu hết là người từ các địa phương khác tới Đà Lạt gây án, khiến công tác đấu tranh, triệt phá của lực lượng công an địa phương gặp nhiều khó khăn.

Công an Đà Lạt triệt phá nhóm móc túi gồm 4 đối tượng là người ngoại tỉnh lên Đà Lạt gây án.

Từ đầu năm 2021 tới dịp lễ 30/4 và 1/5, không kể các ngày lễ lớn, ngay cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật lượng du khách, người dân địa phương lân cận lên Đà Lạt vui chơi, nghỉ dưỡng khá đông đúc dẫn tới tình trạng an ninh trật tự, an toàn giao thông luôn tiềm ẩn nhiều diễn biển phức tạp.

Đánh giá được thực trạng trên, ngay từ đầu năm 2021, từ chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố; Công an TP Đà Lạt đã thực hiện nhiều kế hoạch đảm bảo tình hình ANTT trên toàn địa bàn. Các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường bắt giữ nhiều đối tượng manh động, manh nha gây án, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ tang vật để xử lý theo pháp luật với tỷ lệ phá án trên 90%. Đặc biệt, các đơn vị đã chủ động giải quyết mọi tình huống ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”.

Điển hình như mới đây, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Lạt đã triệt phá thành công 4 đối tượng móc túi, trộm cắp tài sản chuyên nghiệp tại khu vực Chợ đêm Đà Lạt. Theo đó, ngày 2/5, Đội Cảnh sát Hình sự đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm: Phạm Thị Hậu (32 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk); Phạm Thị Kim Vân (31 tuổi), Trương Thị Hải (31 tuổi) và Lê Vi Vũ (31 tuổi) cùng ngụ huyện Bù Gia Mập, Bình Phước. Thủ đoạn của nhóm này là từ Bình Phước lên Đà Lạt trà trộn vào khu vực Chợ đêm đông đúc du khách để thực hiện hành vi móc điện thoại bán lấy tiền tiêu xài. Tới thời điểm bị lực lượng công an tóm gọn, nhóm này đã trộm cắp trót lọt 15 điện thoại của du khách. Và trong 4 người thì có 3 đối tượng đã có tiền án về tội “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 6/4, Công an TP Đà Lạt cũng truy bắt thành công đối tượng Châu Hồng Phúc (29 tuổi, trú Quận 11, TP Hồ Chí Minh) giả dạng học sinh trà trộn vào 2 trường THPT trên địa bàn trộm trót lọt 20 điện thoại và hơn 20 triệu tiền mặt của học sinh. Ngay sau khi nhận tin trình báo mất trộm, Công an TP Đà Lạt nhanh chóng xác lập chuyên án điều tra. Tới sáng 6/4, Đội Cảnh sát Hình sự Công an Đà Lạt phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hồ Chí Minh bắt được Phúc khi đối tượng đang trong quá trình tiêu thụ tài sản trộm được.

Còn ngày 4/4, Công an TP Đà Lạt cũng triệt phá thành công, tạm giữ 2 đối tượng trộm 4 xe máy trên địa bàn với thủ đoạn tinh vi. Hai đối tượng này là Lê Trường An (32 tuổi) và Kim Văn Sơn (37 tuổi). Cả hai đều trú tại huyện Đồng Xoài, Bình Phước. Khi nhận được tin trình báo từ người dân, Công an Đà Lạt nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Tới sáng 3/4, các đội nghiệp vụ phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông tóm gọn 2 đối tượng này tại đèo Prenn. Qua điều tra, Công an xác định An và Sơn có tới 7 tiền án về “tội trộm cắp tài sản”.

Các vụ án nêu trên đều có điểm chung là người ngoại tỉnh, đã có tiền án hình sự, hoạt động chuyên nghiệp nên gây nhiều khó khăn trong công tác xác minh, phá án. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, đồng thời là kết quả của việc quản lý tốt địa bàn, đối tượng khả nghi nên khi nghi phạm vừa gây án, lẩn trốn thì đều bị các cơ quan chức năng phát hiện, xác minh, truy bắt sớm, tạo niềm tin, phấn khởi cho Nhân dân và du khách.

Trước đó, trong năm 2020, Công an TP Đà Lạt thống kê trên địa bàn xảy ra 169 vụ phạm tội hình sự, giảm 9 vụ so với năm 2019; đã điều tra, khám phá 158/169 vụ, đạt tỷ lệ 93,49%. Trong đó, phần lớn các vụ án đều là đối tượng từ địa phương khác lên Đà Lạt gây án. Trước chiến công đấu tranh với tội phạm có hiệu quả, Công an TP Đà Lạt vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua dành cho Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2020.

C.PHONG