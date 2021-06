Bảo Lộc: Khởi tố, bắt tạm giam 13 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng

(LĐ online) - Ngày 18/6, tin từ Công an TP Bảo Lộc cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 13 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo Khoản 2 Điều 318 Bộ Luật hình sự. Liên quan đến vụ việc này, còn có 3 người là tài xế và phụ xe được cho tại ngoại dưới sự giám sát của cơ quan công an.

13 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến bị khởi tố, bắt tạm giam

Theo cơ quan điều tra, 13 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến vụ đánh nhau tại một khách sạn trên đường 28 Tháng 3 (Phường 1, TP Bảo Lộc) xảy ra vào đêm 10/6 khiến 2 người bị thương phải nhập viện.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP Bảo Lộc và Công an Phường 1 đã có mặt khám nghiệm hiện trường; đồng thời, phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông Công an Lâm Đồng và Công an huyện Di Linh truy bắt nhóm đối tượng ngay trong đêm. Khi nhóm đối tượng này đến địa phận huyện Di Linh thì bị lực lượng công an chặn đầu xe, khống chế bắt giữ.

Sau khi bắt giữ các đối tượng, qua điều tra, xác minh, cơ quan công an xác định 8/13 đối tượng tham gia vụ việc này có từ 1 đến 4 tiền án về các tội cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt, có 2 đối tượng có tiền án về tội giết người.

Liên quan đến vụ án này, qua điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ đánh nhau là do mâu thuẫn trong làm ăn giữa các cổ đông của thẩm mỹ viện Minh Châu Asian.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN QUÂN