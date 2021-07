Bảo Lộc: 1 ngày, triệt phá 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy

(LĐ online) - Chiều 7/7, Công an TP Bảo Lộc cho biết, các lực lượng nghiệp vụ D(ội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng công an các phường, xã trên địa bàn triệt phá 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Công an lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Quang Tuyến và Vũ Thị Thảo Linh tại nhà trọ trên đường Hồ Tùng Mậu (Phường 1, TP Bảo Lộc)

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 6/7, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc phối hợp cùng Công an Phường 1 tiến hành kiểm tra hành chính một nhà trọ trên đường Hồ Tùng Mậu. Tại đây, cơ quan công an phát hiện nhiều người đang ngồi trong một phòng trọ với các biểu hiện nghi vấn tàng trữ chất ma túy.

Lập tức, cơ quan công an đã tiến hành khám xét phòng trọ và những người đang có mặt tại đây. Qua khám xét, cơ quan công an phát hiện trên người 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Quang Tuyến (35 tuổi, ngụ tại phường B’Lao, TP Bảo Lộc) và Vũ Thị Thảo Linh (29 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) đang tàng trữ 2 túi ni lon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Tại đây, công an còn phát hiện một số tang vật liên quan khác.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Quang Tuyến và Vũ Thị Thảo Linh; đồng thời, lập biên bản niêm phong thu giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc. Cùng với đó, công an cũng triệu tập một số người liên quan có mặt tại hiện trường về trụ sở làm việc, lấy lời khai để phục vụ điều tra.

Tiếp đó, vào khoảng 16 giờ cùng ngày 6/7, Công an xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc) tiếp nhận tin báo từ quần chúng về việc tại chòi canh cà phê của một hộ dân trên địa bàn thôn Nga Sơn 2 (xã Lộc Nga) có đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi tới kiểm tra, công an phát hiện có 3 người cùng ngụ tại huyện Di Linh. Qua kiểm tra, Công an xã Lộc Nga phát hiện trên người 2 đối tượng, gồm: Trương Quốc Hùng (29 tuổi, ngụ tại xã Hòa Bắc, huyện Di Linh) và Nguyễn Minh Tuân (33 tuổi, ngụ tại xã Hòa Nam, huyện Di Linh) đang tàng trữ 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy. Người còn lại tên Quân cũng được khám xét những không phát hiện thêm tang vật gì.

Cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Trương Quang Hùng và Nguyễn Minh Tuân; đồng thời, lập biên bản niêm phong, thu giữ toàn bộ tang vật để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Công an TP Bảo Lộc, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, đơn vị đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường, xã trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tạm trú, lưu trên địa bàn nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch và an ninh trật tự. Trong đó, chú trọng kiểm tra các nhà trọ, nhà nghỉ và khách sạn. Qua đó, công tác phòng chống dịch được đơn vị triển khai đồng bộ gắn liền với nhiệm vụ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa phương.

NGUYỄN QUÂN