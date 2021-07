Phạt 2,5 triệu đồng người lên mạng chỉ cách khai báo y tế gian dối

(LĐ online) - Sáng 2/7, tin từ Chốt kiểm soát phòng chống dịch số 1 đóng tại đèo Chuối (thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) cho biết, lực lượng chức năng vừa tiếp nhận thông báo từ Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) về việc triệu tập, xử lý vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19 đối với Nguyễn Tấn Thường (30 tuổi, ngụ tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương).

Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) làm việc với Nguyễn Tấn Thường (Ảnh: Công an cung cấp)

Nguyễn Tấn Thường chính là người đã lên mạng xã hội TikTok phát video chỉ cho người khác cách khai báo y tế gian dối khi qua chốt kiểm dịch tại đèo Chuối để lên Đà Lạt.

Theo Công an huyện Dầu Tiếng, sau khi báo chí phản ánh về vụ việc , công an địa phương đã nhanh chóng xác minh, xử lý theo quy định. Chiều 1/7, Công an huyện Dầu Tiếng đã mời Nguyễn Tấn Thường lên làm việc. Tại cơ quan công an, Thường khai ngày 28/6 đã cùng bạn từ Bình Dương lên Đà Lạt. Đến Chốt kiểm soát dịch số 1 trên Quốc lộ 20 tại đèo Chuối (huyện Đạ Huoai), Thường cùng bạn vào khai báo y tế. Tại đây, trong bộ trang phục lao động, Thường khai quê ở huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương), nhưng đã lên huyện Đạ Huoai làm việc một thời gian. Thường khai trong tờ khai y tế nơi đến TP Đà Lạt. Sau đó, cơ quan chức năng cho Thường di chuyển lên Đà Lạt, với cam kết khi đến nơi tiếp tục khai báo y tế tại trạm y tế gần nơi lưu trú. Tuy nhiên, khi đến lưu trú tại TP Đà Lạt, Thường không chấp hành việc khai báo y tế theo quy định.

Đêm 29/6, Thường trở về nhà đã làm video hướng dẫn chi tiết khai báo y tế gian dối, sai sự thật để qua mặt cơ quan chức năng đối với những người ở địa phương đang có dịch như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương... muốn đi du lịch Đà Lạt. Sau đó, Thường đăng lên mạng xã hội TikTok nhằm thể hiện và câu like. Hành động của Thường gây bức xúc trong dư luận và nhận được chỉ trích, phê phán của cộng đồng mạng.

Với hành vi vi phạm nêu trên, Công an huyện Dầu Tiếng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thường số tiền 2,5 triệu đồng được quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội.

KHÁNH PHÚC