Phạt tiền và tước giấy phép lái xe tài xế vượt ẩu trên Quốc lộ 20

(LĐ online) - Chiều 14/7, tài xế lái xe khách vượt ẩu, lấn sang phần đường ngược chiều trên Quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn huyện Đức Trọng hôm 5/7 gây bức xúc cho người dân đã đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh làm việc theo giấy triệu tập của đơn vị này.

Cơ quan chức năng làm việc với tài xế Mai Văn Hoạt

Tại buổi làm việc, tài xế điều khiển chiếc xe khách BKS 35B - 009.82 gây ra sự việc được xác định tên Mai Văn Hoạt (47 tuổi, thường trú tại Nga Sơn, Thanh Hoá). Tường trình vụ việc, tài xế Hoạt cho biết do hôm đó vội đi công việc, thấy phía trước không có xe nên đã nhấn ga vượt lên. Tuy nhiên, sau khi nhận được giấy triệu tập của Phòng Cảnh sát Giao thông, bản thân đã xem lại các đoạn clip do người dân và báo chí đăng tải và nhận thấy mức độ nguy hiểm của hành vi mình gây ra nên đã đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng để làm việc.

Tài xế đã đồng ý ký vào biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với lỗi “vượt xe trong trường hợp không được vượt” và cam kết sau khi hết hạn phạt, sẽ tuân thủ nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Phòng Cảnh sát Giao thông đã ra quyết định xử phạt tài xế Mai Văn Hoạt 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng theo quy định về xử phạt hành chính tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Trước đó, vào 11 giờ 42 phút ngày 5/7, trên Quốc lộ 20, đoạn qua ngã tư sân bay Liên Khương, huyện Đức Trọng, chiếc xe khách do Hoạt điều khiển theo hướng Đà Lạt - TP Hồ Chí Minh đã bất ngờ tăng tốc lấn hẳn sang phần đường ngược chiều để vượt, suýt tông phải một chiếc ô tô và một chiếc xe máy chạy chiều ngược lại. Vụ việc được camera hành trình của một tài xế đi trên đường vào cùng thời điểm trên ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội và chia sẻ rộng rãi gây bất bình trong Nhân dân.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, hình ảnh và gửi giấy triệu tập chủ xe ô tô lên đơn vị làm việc để xử lý.

NGUYỄN NGHĨA