Khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh Covid-19 tại Đơn Dương

(LĐ online) - Sáng 13/7, ông Dương Đức Đại - Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đơn Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 51 “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các F2 tại chợ Thạnh Mỹ

Đây là động thái quyết liệt của cơ quan chức năng huyện Đơn Dương trong công tác điều tra dịch tễ, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm (nếu có) liên quan tới việc làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng những ngày qua.

Đại tá Phạm Văn Hưng - Trưởng Công an huyện Đơn Dương cho biết, việc khởi tố vụ án số 51 quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu lây lan dịch bệnh cho người của những người có liên quan theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đơn Dương sẽ điều tra, làm rõ hành vi liên quan chùm ca bệnh nhiễm Covid-19 tới từ TP Hồ Chí Minh tới Đơn Dương làm việc, ghé qua nhiều địa điểm từ ngày 27/6 tới 7/7. Trường hợp xác định có căn cứ phạm tội sẽ tiếp tục các bước điều tra, khởi tố bị can theo quy định.

Trước đó, như Báo Lâm Đồng đã thông tin, có 2 ca bệnh Covid-19 liên quan đến 3 ca bệnh Covid-19 tới từ TP Hồ Chí Minh đến Đơn Dương làm việc, ghé qua nhiều địa điểm từ ngày 27/6 tới 7/7. Tới ngày 8/7, ngành y tế Lâm Đồng qua xét nghiệm khẳng định cả 3 trường hợp nêu trên nhiễm Covid-19.

