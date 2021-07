Đà Lạt: Điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ 89,39%

Thời gian qua, Công an TP Đà Lạt đã đẩy mạnh triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, phát huy tinh thần trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, công tác đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, Công an thành phố Đà Lạt đã điều tra, khám phá 59/66 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 89,39%, thu hồi trả tài sản lại cho người bị hại trị giá khoảng gần 1,2 tỷ đồng (so với cùng kỳ 2020 số vụ phạm tội về hình sự giảm 5,71%); phát hiện, bắt 55 vụ, 69 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (so với năm 2020 phát hiện ít hơn 8 vụ, 40 đối tượng); vận động 19 đối tượng đi trung tâm cai nghiện tự nguyện, lập hồ sơ đề nghị đưa 50 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, lập hồ sơ 90 đối tượng đề nghị đưa vào giáo dục tại xã, phường. Đã đấu tranh làm tan rã 6 nhóm 25 đối tượng có biểu hiện dùng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để hoạt động phạm tội.

N.T.N